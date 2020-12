Michelin : Evolution de la gouvernance du groupe Michelin

La Gérance et le Conseil de Surveillance de la Compagnie Générale des Établissements Michelin (« Michelin ») ont tenu, ce jour, une conférence d'information sur la structure et le fonctionnement de sa gouvernance à destination des investisseurs. Cette conférence était animée par Monsieur Florent Menegaux, Président de la Gérance, Monsieur Yves Chapot, Gérant et directeur financier du Groupe, Monsieur Michel Rollier, Président du Conseil de Surveillance, Madame Barbara Dalibard, membre du Conseil de Surveillance, et Monsieur Thierry Le Hénaff, membre référent du Conseil de Surveillance.

Évolution du Conseil de Surveillance

Monsieur Michel Rollier, Président et membre du Conseil de Surveillance depuis 2013 et ancien Gérant de Michelin entre 2005 et 2012, a annoncé qu'il ne solliciterait pas le renouvellement de son mandat de membre du Conseil à l'échéance de son mandat à l'issue de l'Assemblée générale ordinaire à convoquer en 2021 et qu'en conséquence il quitterait ses fonctions de Président du Conseil de Surveillance à cette même date.

Monsieur Michel Rollier a annoncé la décision unanime des membres du Conseil de Surveillance de désigner Madame Barbara Dalibard comme prochaine Présidente du Conseil à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire 2021. Madame Barbara Dalibard, membre du Conseil de Surveillance de Michelin depuis 2008, ancienne Présidente indépendante de son Comité des Rémunérations et des Nominations et ancien membre référent, est Chief Executive Officer de SITA (Société Internationale de Télécommunication Aéronautique) depuis 2016. Elle a passé la plus grande partie de sa carrière chez Orange où elle a occupé divers postes de direction et notamment celui de Présidente Directrice Générale d'Orange Business Services. En 2010, Madame Barbara Dalibard est devenue Directrice Générale de SNCF Voyageurs et a présidé plusieurs filiales internationales de la SNCF (NTV, Eurostar). Elle a également été membre du Conseil d'Administration de la Société Générale et membre du Conseil de Surveillance de Wolters Kluwer.