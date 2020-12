Michelin : Guide MICHELIN 2021 – Espagne et Portugal – Nouvelle sélection de restaurants étoilés

Cette symbiose unique entre les jeunes pousses et les chefs reconnus a un effet positif sur les expériences proposées aux fins gourmets, qui verront comment les plus jeunes chefs, après avoir souvent fait leurs armes dans de grandes maisons, défendent un retour aux sources des plus intéressants. En effet, nos équipes ont noté un engagement croissant, parmi les adresses visitées, à défendre une cuisine plus durable. Une dynamique que nous souhaitons mettre en avant avec notre nouvelle distinction : l'Etoile Verte MICHELIN ».

Au cours d'une année particulièrement difficile pour le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, nos équipes d'inspecteurs du Guide MICHELIN ont été impressionnées par l'engagement et la détermination dont a fait preuve la profession. Cette nouvelle édition dit également combien elles ont

Le nouveau palmarès a été dévoilé lors d'un gala numérique ouvert à tous et retransmis en direct depuis la Real Casa de Correos, bâtiment emblématique de la Puerta del Sol de Madrid. Le gala, riche en émotions, a constitué le point d'orgue de la mini-série « Un voyage vers les Etoiles » - mini- série de cinq épisodes, pensée pour accompagner la révélation de la nouvelle édition du Guide MICHELIN Espagne et Portugal et lancée le 16 novembre dernier sur une plateforme riche en contenus inédits. Au cours de ce parcours en 5 temps, Michelin a rendu un hommage particulier au secteur de la restauration. Par ailleurs, les amateurs et les passionnés de gastronomie ont pu en apprendre davantage sur les origines du Guide MICHELIN et assister à un débat au cours duquel les 11 chefs de restaurants espagnols ayant obtenu trois étoiles MICHELIN l'an dernier se sont réunis pour donner leur avis sur le secteur et le rôle du Guide MICHELIN.

Michelin présente la nouvelle sélection 2021 de restaurants du Guide MICHELIN Espagne et Portugal, dans laquelle trois nouveaux établissements se voient décerner deux Etoiles MICHELIN. Il s'agit de Bo.TiC, à Corçà, dirigé par le Chef Albert Sastregener de Cinc Sentits à Barcelone, dirigé par le Chef Jordi Artal et du restaurant Culler de Pau à O Grove, où le Chef Javier Olleros orchestre les cuisines d'une main de maitre.

Enfin, dans le cadre des efforts mis en œuvre à l'échelle mondiale en faveur d'un monde plus durable, le Guide MICHELIN prend position et récompense avec sa nouvelle distinction, l'Étoile Verte MICHELIN les restaurants et les chefs particulièrement engagés dans la défense d'une approche

En plus des établissements distingués d'une ou de plusieurs Etoiles MICHELIN, la sélection 2021 du Guide recense de nombreux restaurants Bib Gourmand, dont 53 sont de nouvelles adresses (47 en Espagne, 5 au Portugal et 1 en Andorre). Depuis 1997, cette distinction est décernée aux établissements offrant un très bon rapport qualité/prix.

Le palmarès des établissements distingués d'une Etoile MICHELIN continue également de s'étoffer dans cette sélection 2021, avec une belle sélection d'établissements dont 19 se trouvent en Espagne et 2 au Portugal. Tous ont su charmer les inspecteurs grâce à la créativité et la passion qui se cachent derrière chaque plat.

plus durable de la gastronomie. Cette distinction vise donc à récompenser les efforts de ces établissements inspirants et à mettre en avant les meilleures pratiques gastronomiques en matière de développement durable. Dans cette édition du Guide MICHELIN Espagne et Portugal 2021, 21 premiers restaurants se sont vu décerner l'Étoile Verte MICHELIN.

Sélection 2021 du Guide Michelin Espagne et Portugal 2021

11 restaurants trois Etoiles

38 restaurants deux Etoiles (dont 3 nouveaux)

203 restaurants une Etoile (dont 21 nouveaux)

300 restaurants Bib Gourmand (dont 53 nouveaux)

880 restaurants Assiette MICHELIN (dont 105 nouveaux)

21 restaurants Étoile Verte MICHELIN (nouvelle distinction)

