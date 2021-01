Michelin : Guide MICHELIN 2021 – France – La robustesse, l'excellence et le dynamisme de la scène gastronomique française réaffirmé

Comme les chefs au cours de l'année écoulée, nos équipes locales ont dû s'adapter pour réaliser cette édition 2021. Grâce à un investissement excep tionnel de leur part, mais également d'une partie de nos équipes internationales, elles sont parvenues, en conservant notre méthodologie historique et en effectuant autant d'essais de table que d'habitude, à établir une sélection de restaurants aussi fiable et crédible que les années précédentes. Unesélection qui réaffirme combien la gastronomie continue de briller partout en France et peut compter sur de nombreux talents, nouveaux comme confirmés, pour lui donner ses couleurs. Nous espérons de tout cœur qu'elle sera un outil utile pour celles et ceux qui nous font confiance et une invitation à découvrir ou redécouvrir le plaisir des bonnes tables tout en contribuant à la reprise » ajoute Gw endal Poullennec.

AM par Alexandre Mazzia est distingué de trois Etoiles

Niché en plein cœur du 8 ème arrondissement de Marseille, le restaurant AM par Alexandre Mazzia ne cesse de fasciner et d'émouvoir les papilles de nos inspectrices et inspecteurs. La cuisine unique et métissée du chef éponyme, véritable symphonie desaveurs qui mélange des produits d'ici et du bout du monde, se voit récompenser d'une troisième Etoile. Chez AM par Alexandre Mazzia, les gourmets sont invités à vivre un voyage culinaire sans nul autre pareil : le menu, organisé en grandes séquences, elles-mêmes déclinées en plusieurs petites assiettes, laisse découvrir au fil de l'eau une identité culinaire matinée des souvenirs d'une enfance passée au Congo et des réminiscences d'un parcours de vie bouillonnant. Cuisine de l'instant et de l'éphémère, celle d'Alexandre Mazzia se compose au quotidien, se déguste sans repère et sedonne à voir depuis les fourneaux ouverts sur la salle. Ici, s'active une équipe de passionnés etde jeunes talents qui s'exécutent dans une cadence de métronome et dans un silence que seul le bruit des casseroles et des cuissons vient perturber.

Marsan, restaurant de la cheffe Hélène Darroze, et La Merise, du chef Cédric Deckert, décrochent une deuxième Etoile

Bien connue des amateurs de cuisine, la cheffe Hélène Darroze rend chez Marsan, en plein cœur de Paris, un vibrant hommage à ses racines landaises et les produits du Sud-Ouest. Entre les murs de cet établissement qu'elle a totalement repensé il ya deux ans, la cheffe déroule une partition qui mê le gourmandise, précision et modernité tout en nous plongeant dans les méandres de son histoire culinaire.

En Alsace, à Laubach, dans son restaurant La Merise, le chef Cédric Deckert, ancien second de Jean-Georges Klein à L'Arnsbourg et épaulé au service par sa femme Christelle, imagine des assiettes au classicisme des plus alléchants. Dans cette cuisine aux accents de tradition, les jus et les sauces absolument sublimes parachèvent des préparations qui portent la signature d'un grand chef. Trois ans après l'obtention de la première Etoile, La Merise continue de façon certaine son aventure sur les routes de l'excellence gastronomique.