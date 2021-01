Michelin : Guide MICHELIN 2021 – Grande-Bretagne et Irlande – Pour la première fois, l'Etoile Verte MICHELIN pour une approche durable

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, lundi 25 janvier 2021

Le Guide MICHELIN Grande-Bretagne et Irlande annonce sa sélection 2021 et lance pour la première fois, l'Etoile Verte

MICHELIN pour une approche durable

Michelin a dévoilé l'édition 2021 du Guide MICHELIN Grande-Bretagne et Irlande. Les lauréats ont été annoncés lundi 25 janvier à l'occasion d'une présentation, en ligne

uniquement.

« L'année a été extrêmement difficile pour le secteur de la restauration et nos pensées vont vers toutes celles et ceux qui ont souffert de la pandémie et des mesures de restriction mises en place » a déclaré Gwendal POULLENNEC, Directeur international du Guide MICHELIN. De nombreux chefs nous ont contactés tout au long de l'année pour nous demander si la parution du Guide était maintenue et si nous allions remettre nos distinctions annuelles. Le Guide MICHELIN va bien au- delà d'une simple reconnaissance pour ceux qui sont au sommet de leur profession : c'est aussi un effort de promotion du secteur dans son ensemble. Dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui, nous tenions plus que jamais à mettre en lumière le travail, la ténacité ainsi que l'engagement des chefs et de leurs équipes » poursuit Gwendal POULLENNEC.

Les inspecteurs ont eu plus de seize mois pour travailler sur cette édition. Grâce à une parution repoussée de quelques mois et un guide disponible en version digitale uniquement, ils ont pu absorber sans difficultés les périodes de fermetures des établissements. La méthodologie est restée inchangée et les critères de notation sont les mêmes que chaque année, sans compromis sur le savoir-faire éprouvé du Guide MICHELIN. Les résultats sont là: en dépit des défis sans précédent auxquels a été confronté le secteur, la sélection de restaurants du Guide MICHELIN Grande- Bretagne et Irlande est aussi pertinente et robuste que celle des éditions antérieures. Elle ne comporte pas moins de 185 établissements étoilés, dont deux nouveaux trois Etoiles, trois nouveaux deux Etoiles et 17 nouveaux une Etoile.

Deux restaurants décrochent une troisième Étoile

La sélection est particulièrement marquée cette année par l'entrée de deux nouveaux établissements dans la plus haute distinction gastronomique : CORE by Clare Smyth et Hélène Darroze at The Connaught obtiennent tous deux trois Étoiles. Un véritable exploit en temps normal, mais plus impressionnant encore en cette année où la restauration a dû faire face à tant de défis inédits, avec des interruptions à répétition.