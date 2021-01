Michelin : Guide MICHELIN 2021 – Hong Kong Macao – 10 nouveaux restaurants, dont 2 nouveaux deux Etoiles

La diversité de la sélection 2021 met à nouveau en lumière le mélange particulier de modernité et de traditions culinaires qui caractérisent les scènes gastronomiques d'Hong Kong et de Macao.

A propos de l'introduction de la nouvelle Etoile Verte MICHELIN dans cette édition, Gwendal Poullennec a déclaré : « Même face aux nouvelles normes de l'industrie, les chefs et les restaurants de Hong Kong et de Macao sont restés engagés en faveur d'une approche plus durable de la gastronomie et de la protection de l'environnement. Avec l'Étoile Verte MICHELIN, nous voulons donc mettre en lumière les pratiques vertueuses et innovantes déployées par des restaurants avant- gardistes afin d'inspirer non seulement l'industrie, mais aussi tous les lecteurs et utilisateurs du Guide MICHELIN. Nous voulons les inviter à découvrir des établissements qui allient excellence gastronomique et engagement durable »

La décision de publier notre édition annuelle témoigne également de notre volonté de soutenir les chefs locaux et leurs équipes, d'encourager les lecteurs du Guide ainsi que tous les gourmets à découvrir ou redécouvrir de nouvelles adresses ou des restaurants de renom, et d'apporter une nouvelle énergie pour promouvoir Hong Kong et Macao dans leur position de villes de référence dans le monde de la gastronomie » a ajouté Gwendal Poullennec.

Les Etoiles attribuées dans le contexte de crise d'épidémie mondiale de COVID 19 auquel a dû faire face la profession, reflètent la résistance, le courage et le haut niveau de talent dont ont fait preuve les cheffes et les chefs de Hong Kong et de Macao » a déclaré Gwendal Poullennec, directeur international du Guide MICHELIN. « La présentation de l'édition 2021 du Guide MICHELIN

Parmi les 10 nouveaux restaurants qui ont reçu une ou plusieurs Etoiles dans l'édition 2021, 2 se sont vu distingués de Deux Etoiles et 8 d'une première Etoile. Au total, la sélection met en avant 69 restaurants étoilés à Hong Kong et 18 restaurants étoilés à Macao.

La cuisine cantonaise, quant à elle, est très bien représentée dans les deux territoires, avec deux établissements populaires qui obtiennent une Etoile cette année. The Chairman, une institution cantonaise dirigée par le restaurateur Danny Yip, transforme des ingrédients biologiques provenant des agriculteurs et des pêcheurs locaux, en assiettes élégantes, créatives et très sophistiquées. À Macao, le Wing Lei Palace, orchestré par le célèbre chef vétéran Tam Kwok Fung, propose des plats cantonais parfaitement maîtrisés avec, en toile de fond, une vue sur le Performance Lake du Wynn Palace.

Le restaurant Zuicho, spécialisé dans la cuisine kappo, ne sert qu'un unique menu omakase composé d'ingrédients japonais et d'un plat spécial préparé avec l'ingrédient du jour. Yardbird, une izakaya moderne, spécialiste des yakitori, propose plus de 20 types de brochettes préparées avec du poulet élevé localement, ou dans certains cas de très beaux morceaux rares, le tout grillé sur du charbon de bois binchotan.

Les saveurs japonaises restent populaires auprès des gourmets locaux : en témoignent trois restaurants japonais qui sont distingués d'une première Etoile cette année. Dans le cadre de l'aventure à Hong Kong de la célèbre maison de sushi The Araki, le chef Mitsuhiro Araki, qui a précédemment dirigé des restaurants triplement étoilés à Tokyo et à Londres, prépare avec créativité des poissons importés directement du Japon en mêlant la culture culinaire locale à la tradition du sushi.

Le nouveau restaurant Andō, lancé en juillet 2020 au plus fort de la pandémie mondiale, fait son entrée dans la sélection de Hong Kong avec Une Etoile. Agustin Balbi, chef cuisinier fondateur né en Argentine, a perfectionné ses compétences au Japon. Il invite ici ses clients à embarquer pour un voyage savoureux et unique qui fusionne ses racines ancestrales ainsi que de fortes influences japonaises.

Au Tate, restaurant sophistiqué dirigé par la cheffe Vicky Lau, les gourmets se régaleront d'une cuisine à la frontière entre les traditions françaises et chinoises tout en se laissant bercer par un servicetrès raffiné. À L'Envol, au St. Regis de Hong Kong, les plats savamment préparés par le chef français Olivier Elzer et ses équipes, associés à un service professionnel et chaleureux, se font une parfaite ambassade de la gastronomie française.

Après une brève rénovation en 2019, Man Ho au JW Marriott Hong Kong fait son entrée dans le Guide avec ses compositions créatives qui viennent twister un menu de dim sum maison, de fruits de mer et de classiques cantonais.

En incluant ces nouveaux entrants et ces promotions, le Guide MICHELIN Hong Kong Macao 2021 distingue au total 50 restaurants Une Etoile à Hong Kong et 9 à Macao.

Deux restaurants sont distingués d'une Etoile Verte MICHELIN en reconnaissance de leur engagement en faveur d'une gastronomie durable.

Roganic à Hong Kong et le restaurant éducatif IFT à Macao se voient décerner l'Etoile Verte MICHELIN, toute nouvelle distinction du Guide MICHELIN pour mettre en valeur les efforts des restaurants qui figurent à l'avant-garde d'une approche plus durable de la gastronomie.

Chez Roganic, le chef s'approvisionne localement en volaille et en légumes et cultive ses propres herbes et micro-cultures. En étant attentif à utiliser chaque ingrédient dans sa totalité, l'établissement tend à s'approcher d'un objectif zéro déchet. Régulièrement, les équipes du restaurant organisent également des conférences et des ateliers pour les étudiants et les organisations afin de partager leur expérience. Le restaurant éducatif IFT, une unité de formation créée pour soutenir le développement de l'industrie hôtelière de Macao, déploie de nombreuses initiatives vertueuses telles que la transformation des déchets alimentaires en engrais ou encore la culture d'herbes aromatiques et de légumes. L'établissement dispose également d'un système d'énergie solaire et déploie une politique de dématérialisation et d'appareils électriques à capteurs infrarouges dans le cadre de son engagement à réduire la consommation des ressources.

En plus des restaurants étoilés, la sélection 2021 Bib Gourmand, annoncée précédemment le 18 janvier, comprend 7 nouvelles adresses parmi les 63 établissements référencés à Hong Kong. A Macao, on dénombre 7 Bib Gourmand. Pour mémoire, ces adresses proposent de profiter d'un moment gastronomique de trois plats (boissons non comprises) pour un prix maximum de 400 dollars de Hong Kong (à Hong Kong) ou 400 Pataca de Macao (à Macao).

Le Guide MICHELIN Hong Kong Macao 2021 référence enfin 31 adresses de street food à Hong Kong et Macao ainsi que 90 restaurants avec la distinction ASSIETTE Michelin, distinction créée en 2016 pour indiquer les établissements proposant une cuisine de qualité.