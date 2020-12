Michelin : Guide MICHELIN 2021 – Thaïlande – Annonce pour la première fois de nouvelles distinctions

durable, ainsi que le prix du jeune chef MICHELIN et le prix du service MICHELIN, qui récompensent tous deux le travail et l'implication d'acteurs du secteur - en d'autres termes, tout un écosystème qui contribue à l'expérience gastronomique globale. Cette nouvelle édition du Guide MICHELIN Thaïlande est le témoignage ultime de la virtuosité, de l'excellence et de la vitalité de la gastronomie thaïlandaise sous tous ses aspects. »

La pandémie fait émerger de nouvelles normes dans le secteur de la restauration et, dans le même temps, de nombreux chefs et restaurants en Thaïlande semblent s'intéresser davantage à l'environnement et à la cuisine durable. Nous sommes donc particulièrement fiers de présenter

Gwendal Poullennec, directeur international des Guides MICHELIN, déclare : « Cette édition a été préparée en 2020, une année certes remplie de défis, mais aussi pétrie d'innovation et de créativité. La sélection reflète le courage et la résilience de chefs qui ont déployé des trésors d'ingéniosité pour affronter cette crise sans commune mesure. En cette période difficile, l'équipe du Guide MICHELIN est plus que jamais déterminée à encourager et à soutenir la scène culinaire thaïlandaise.

Dans le sillage de l'annonce des adresses Bib Gourmand et à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de l'édition 2021 du Guide MICHELIN Bangkok, Chiang Mai, Phuket et Phang- Nga, Michelin dévoile aujourd'hui les étoilés MICHELIN, ainsi que trois nouvelles distinctions qui viennent s'ajouter à son palmarès : l'étoile verte MICHELIN, le prix du jeune chef MICHELIN et le prix du service MICHELIN. Cette quatrième édition du Guide dans le pays distingue 299 tables,

Un restaurant promu au rang de double étoilé, et une promotion et deux nouvelles tables dans la sélection des établissements Une Étoile

Dans l'édition 2021 du Guide MICHELIN Thaïlande, Chef's Table - restaurant français contemporain travaillant avec précision des ingrédients de qualité exceptionnelle et exclusifs en provenance du monde entier - est le seul établissement à décrocher une deuxième étoile. Il rejoint les cinq restaurants déjà distingués dans cette catégorie, qui conservent leurs deux étoiles, et porte ainsi à six le total des tables doublement étoilées du Guide.

La catégorie Une Étoile accueille deux nouveaux établissements : Blue by Alain Ducasse, restaurant français contemporain qui offre aux convives la possibilité de déguster des plats de haut vol, préparés à partir des meilleurs ingrédients et parfaitement exécutés dans le respect de la tradition culinaire française ; et Cadence by Dan Bark, table innovante où fusionnent la cuisine asiatique et occidentale et où les arts coréens sont mis à l'honneur à travers des plats modernes et pleins d'imagination. Un autre établissement quitte la catégorie Assiette MICHELIN pour intégrer celle des étoilés : Sushi Masato, bar à sushis servant des menus omakase dans un cadre intimiste, où une équipe de chefs inspirés cuisinent les meilleurs ingrédients en provenance du Japon. Vingt autres adresses conservant leur étoile, cette sélection compte désormais 22 établissements*.

32 adresses font leur entrée dans le Guide 2021 comme Assiettes MICHELIN

Cette année, sur les 165 établissements distingués par une Assiette MICHELIN, récompense décernée aux tables proposant un bon repas bien préparé avec des ingrédients frais, 32 font leur entrée dans le Guide (12 à Bangkok et sa périphérie, 9 à Chiang Mai, et 11 à Phuket et Phang-Nga). Citons notamment Banrimbung (situé à Nakhon Pathom, province jouxtant Bangkok), fondé en 2001, qui sert des plats familiaux typiquement thaïlandais, à base de poisson et fruits de mer frais ; Kiti Panit (Chiang Mai), qui propose une authentique cuisine Lanna dans un décor traditionnel ; et Beach Grill and Bar (Phang-Nga), qui sert une cuisine fusion d'inspiration méditerranéenne où les produits frais de la pêche locale sont saisis au grill, et où la plupart des plats sont cuisinés au four à charbon de bois, ce qui leur donne une agréable saveur fumée.

PRU, premier restaurant à recevoir l'étoile verte MICHELIN en Thaïlande

PRU, restaurant Une Étoile situé à Phuket, se voit aussi remettre l'étoile verte MICHELIN, un prix qui salue les efforts des acteurs à l'avant-garde mettant en œuvre des pratiques gastronomiques durables, et qui contribue à sensibiliser chacun à leur vision. Exemplaire en matière de gastronomie durable, PRU s'emploie à promouvoir une philosophie du « bien manger, bien agir » en limitant son empreinte carbone ainsi que l'utilisation de substances chimiques et les déchets alimentaires. Par