Michelin : Guide MICHELIN 2021 – Tokyo

Michelin a le plaisir de dévoiler aujourd'hui la sélection d'hôtels et de restaurants qui compose le millésime 2021 du Guide MICHELIN Tokyo. Avec 446 restaurants référencés - dont 2 nouveaux établissements triplement étoilés, 2 doublement étoilés et 18 étoilés - ainsi que 34 hôtels et ryokans, la capitale du Pays du Soleil Levant continue de figurer parmi les destinations gastronomiques et hôtelières les plus dynamiques et attractives au monde.

Cette 14ème édition du Guide MICHELIN Tokyo s'enrichit par ailleurs d'une nouvelle distinction : l'Etoile Verte MICHELIN. Lancée en janvier 2020 à l'occasion de la révélation du Guide MICHELIN France, et déployée depuis, dans pas moins de 8 éditions internationales du Guide MICHELIN, l'Etoile Verte MICHELIN permet aux lecteurs et utilisateurs du Guide MICHELIN de repérer facilement les établissements rôle-modèles particulièrement engagés pour une gastronomie durable.

Cette sélection d'adresses est le fruit du travail de terrain des inspectrices et inspecteurs du Guide et de leurs recherches approfondies sur les initiatives durables et vertueuses déployées. Les établissements sélectionnés défendent une vision à la fois inspirante et impactante, tant pour le grand public que les professionnels du secteur.