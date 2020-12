Michelin : Guide MICHELIN 2021 – Tokyo – Deux nouveaux restaurants brillent au firmament de la scène gastronomique

COMMUNIQUE DE PRESSE

Boulogne-Billancourt, le 7 décembre 2020

Guide MICHELIN Tokyo 2021

Deux nouveaux restaurants brillent au firmament de la scène gastronomique tokyoïte

et 6 établissements sont distingués d'une Etoile Verte MICHELIN

Michelin a le plaisir de dévoiler aujourd'hui la sélection d'hôtels et de restaurants qui compose le millésime 2021 du Guide MICHELIN Tokyo. Avec 446 restaurants référencés - dont 2 nouveaux établissements triplement étoilés, 2 doublement étoilés et 18 étoilés - ainsi que 34 hôtels et ryokans, la capitale du Pays du Soleil Levant continue de figurer parmi les destinations gastronomiques et hôtelières les plus dynamiques et attractives au monde.

Cette 14ème édition du Guide MICHELIN Tokyo s'enrichit par ailleurs d'une nouvelle distinction : l'Etoile Verte MICHELIN. Lancée en janvier 2020 à l'occasion de la révélation du Guide MICHELIN France, et déployée depuis, dans pas moins de 8 éditions internationales du Guide MICHELIN, l'Etoile Verte MICHELIN permet aux lecteurs et utilisateurs du Guide MICHELIN de repérer facilement les établissements rôle-modèles particulièrement engagés pour une gastronomie durable.

Cette sélection d'adresses est le fruit du travail de terrain des inspectrices et inspecteurs du Guide et de leurs recherches approfondies sur les initiatives durables et vertueuses déployées. Les établissements sélectionnés défendent une vision à la fois inspirante et impactante, tant pour le grand public que les professionnels du secteur.

Tokyo a toujours eu une place de choix au sein de la collection des Guides MICHELIN, nos inspectrices et inspecteurs ayant été continuellement impressionnés par l'excellence gastronomique dont font preuve les restaurants de la ville. Cette année encore, et malgré la crise sanitaire face à laquelle les chefs ont déployé un engagement et une pugnacité sans faille, la sélection du Guide MICHELIN continue de refléter tant le dynamisme que la diversité de la scène gastronomique locale avec notamment deux établissements qui se voient attribuer Trois Etoiles » commente Gwendal Poullennec, Directeur international des Guides MICHELIN.

Soulignons aussi une nouveauté de taille cette année, avec les six premiers établissements ayant obtenu l'Etoile Verte MICHELIN pour leurs initiatives avant-gardistes et vertueuses en matière de gastronomie durable. »

Deux nouveaux restaurants obtiennent la plus haute distinction gastronomique

Premier restaurant chinois de Tokyo à obtenir Trois Etoiles, le restaurant Sazenka dirigé par le chef Tomoya Kawada, propose à ses clients de savourer une cuisine unique qui allie saveurs typiquement chinoises et techniques japonaises. La soupe de faisan est l'illustration parfaite de ce métissage puisque la recette témoigne du haut niveau de maitrise du chef dans la préparation du dashi tout comme les plats de pigeon qui rendent hommage à la technique de cuisson japonaise du gril à charbon.