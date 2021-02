Michelin : IMSA 2020 – 24 Heures de Daytona 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

UNE MOYENNE DE 8 000 KILOMETRES PAR HEURE POUR MICHELIN

AU ROLEX 24 AT DAYTONA 2021

DAYTONA BEACH, Floride. (31 janvier 2021) - Les 24 Heures de Daytona (Rolex 24 At Daytona) sont mondialement reconnues comme un véritable test de vitesse et d'endurance, deux domaines où Michelin a excellé ce week-end lors de la première manche du championnat IMSA WeatherTech Sports Car Championship 2021.

Les 49 voitures, toutes équipées de pneus MICHELIN® Pilot® Sport GT, ont bouclé un total de 33 509 tours de ce circuit long de 4,82 kilomètres pendant 24 heures, entre samedi et dimanche 15h40.

Quelque 191 981 kilomètres ont été parcourus, soit près de 8 000 kilomètres par heure pendant 24 heures d'affilée, ce qui constitue un nouveau record pour Michelin en championnat IMSA.

Etant donné le contexte, c'est un privilège d'avoir pu participer à cet événement où la sécurité et la santé de nos partenaires étaient la priorité », a déclaré Tony Menard , Directeur de Michelin Motorsport North America.

Nous remercions l'IMSA et le Daytona International Speedway d'avoir pu organiser le Roar Before the 24 et les Rolex 24 sur deux week-ends consécutifs. »

Il y a tout juste deux mois, nous étions à Sebring pour les 12 Heures et acheminer la plupart des pneumatiques à Daytona ce mois-ci n'a pas été une tâche facile, notamment en raison des vacances de fin d'année. Mais nous y sommes parvenus. »

L'épreuve s'est déroulée sous des températures constantes lors des deux premiers tiers de course, puis elles ont grimpé de 13 à 33°C. »

La qualité des voitures, des teams et des équipages est incroyablement relevée en IMSA, comme en atteste l'intensité de cette course et le nombre de voiture ayant terminé l'épreuve », poursuit Ménard. « Les teams ont attaqué au maximum et tiré les meilleures performances pendant toute la course. »

Rolex 24 Race

Pendant les Rolex 24 At Daytona, entre trois et cinq voitures dans la plupart des catégories étaient dans le même tour de tête et toujours en bagarre pour la victoire dans les dernières heures de course.

Cinq concurrents des trois marques automobiles engagées en DPi se sont succédé en tête de la course, avant que le team Wayne Taylor Racing ne remporte sa troisième victoire consécutive au Rolex 24, sa première avec sa nouvelle Acura ARX-05 et son équipage entièrement remanié. Cadillac et Mazda complètent un podium composé des trois constructeurs engagés en DPi.

Chevrolet Corvette et Mercedes-AMG ont respectivement dominé les catégories GT Le Mans et GT Daytona, ces deux marques ayant signé deux doublés. BMW (GTLM) et Lamborghini (GTD) ont complété les podiums après s'être hissées sur la plus haute marche pendant deux et trois ans. »

Corvette Racing a remporté ses premières Rolex 24 avec la C8.R et a décroché son premier doublé depuis 2016, alors que l'équipe débutante Winward Racing s'est imposée en GTD devant SunEnergy1 Racing.

Era Motorsport (LMP2) et Riley Motorsports (LMP2) ont gagné en pro-am en catégories prototype. La voiture d'Era arborait une décoration conçue par un fan âgé de six ans.