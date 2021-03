COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Clermont-Ferrand, le 19 mars 2021

COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN

INFORMATION SUR LA TENUE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE DE MICHELIN

LE 21 MAI 2021 À HUIS CLOS

PUBLICATION DU RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

Prenant acte des mesures de restrictions de circulation et de regroupement des personnes prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire actuel, les actionnaires de la Compagnie Générale des Établissements Michelin sont avisés qu'une Assemblée générale mixte se tiendra exceptionnellement à huis clos et sans la présence physique des actionnaires le vendredi 21 mai 2021 à 9 heures au siège social de la Société :

23, Place des Carmes-Déchaux - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).

Dans ce contexte et dans le souci de respecter au mieux les droits des actionnaires, la Société a décidé que les actionnaires pourront :

voter à distance soit par correspondance soit par internet,

suivre le déroulé de l'Assemblée générale qui sera diffusée en direct sur le site internet www.michelin.com ,

, poser leurs questions en direct le jour de l’évènement, par voie électronique, via l’adresse e-mail dédiée à cette occasion : questionAG@michelin.com , en indiquant leurs nom, prénom et identifiant au nominatif Michelin. Cette adresse sera disponible dès le 21 mai 2021, à partir de 9 heures et jusqu’au début de la séance d’échanges,

, en indiquant leurs nom, prénom et identifiant au nominatif Michelin. Cette adresse sera disponible dès le 21 mai 2021, à partir de 9 heures et jusqu’au début de la séance d’échanges, accéder à la retransmission de l’Assemblée générale en différé sur le site internet www.michelin.com .

La Société rappelle à ses actionnaires qu’ils pourront exprimer leur vote par correspondance ou par internet à compter du vendredi 16 avril 2021. Le vote électronique à distance étant possible jusqu’à la veille de l’évènement (15 heures), la Société ne proposera pas de vote à distance le jour de l’Assemblée.

L’Avis de réunion a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) ce jour (vendredi 19 mars 2021) et contient l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée.

Les autres documents, dont le rapport du Conseil de Surveillance sur le gouvernement d’entreprise qui comprend les éléments de rémunération des mandataires sociaux soumis à l’Assemblée générale convoquée pour le 21 mai 2021, ainsi que des informations relatives aux projets de résolutions soumis à cette Assemblée, sont tenus à la disposition des actionnaires et consultables sur le site Internet https://www.michelin.com/finance/actionnaires-individuels/assemblee-generale , dans les conditions légales et réglementaires.

Calendrier

Virtual Capital Markets Day : jeudi 8 avril 2021

Information trimestrielle au 31 mars 2021 : lundi 26 avril 2021 après Bourse

Assemblée générale mixte : vendredi 21 mai 2021

Date de détachement du coupon : mardi 25 mai 2021

Mise en paiement du dividende : jeudi 27 mai 2021

Résultats premier semestre 2021 : lundi 26 juillet 2021 après Bourse

Information trimestrielle au 30 septembre 2021 : lundi 25 octobre 2021 après Bourse.

Relations Investisseurs







Édouard de Peufeilhoux

+33 (0) 6 89 71 93 73 (mobile)

edouard.de-peufeilhoux@michelin.com







Humbert de Feydeau

+33 (0) 4 73 32 68 39

+33 (0) 6 82 22 39 78 (mobile)

humbert.de-feydeau@michelin.com







Pierre Hassaïri

+33 (0) 6 84 32 90 81 (mobile)

pierre.hassairi@michelin.com Relations Presse







+33 (0) 1 45 66 22 22

groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com







Actionnaires individuels







Isabelle Maizaud-Aucouturier

+33 (0) 4 73 32 23 05

isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com







Clémence Rodriguez

+33 (0) 4 73 32 15 11

clemence.daturi-rodriguez@michelin.com





AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet www.michelin.com .

Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.

Pièce jointe