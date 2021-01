MICHELIN

ACCOMPAGNE

LE FUTUR

DE L'AVIATION

"Le transport aérien, industrie centenaire que Michelin a contribué à créer et développer, traverse une crise sans précédent. Cette pandémie mondiale a des conséquences économiques drama- tiques pour le secteur. La peur du virus, les fermetures de frontières, les récessions économiques, ont rendu le trafic atone et laissé un très grand nombre d'avions au sol. À l'image de l'ensemble de la communauté aéronautique, les femmes et les hommes de Michelin sont solidaires du secteur et sont aux cotés de leurs partenaires.

L'aviation relie et unit les peuples, les cultures, contribue au dynamisme économique des entre- prises et des territoires. Se faisant, elle est un vecteur de progrès et de prospérité, rendant possible l'innovation à grande échelle, ainsi que la transformation durable.

Michelin entend ainsi accompagner les mutations du secteur afin de le rendre toujours plus durable. A l'image de l'ensemble de ses produits, Michelin innove pour rendre ses"produits destinés à l'avia- tion toujours plus sûrs, plus efficaces et plus respectueux de l'environnement.

Mauro Sponza, Directeur Activités Aéronautiques Michelin