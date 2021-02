Michelin : lance la construction de sa première usine au monde de recyclage de pneumatiques

Grâce à cette co-entreprise créée avec Enviro, nous sommes très fiers d'annoncer la construction de la première usine de recyclage du groupe Michelin. C'est une étape importante qui permettra de proposer un service de recyclage de nouvelle génération à nos clients et développer de nouvelles activités pour le Groupe. Nous sommes en discussion avec plusieurs clients miniers chiliens pour des contrats à long terme. En développant à plus grande échelle la technologie d'Enviro, nous leur proposons une solution leur permettant de soutenir leurs objectifs environnementaux et qui favorisera le développement d'une économie circulaire » explique Sander Vermeulen, Directeur Marketing & Business Développement, Stratégie et Nouveaux Business Matériaux de Haute Technologie.

Une preuve supplémentaire du développement du Groupe dans les matériaux durables

Cette future usine de recyclage de pneumatiques s'inscrit totalement dans l'ambition du Groupe d'intégrer toujours plus de matériaux durables dans la fabrication de ses pneus, comme illustré par le concept VISION. Conscient que la vitesse et la nature des innovations dans ce domaine nécessitent des coopérations nouvelles, Michelin se positionne comme fédérateur pour développer des partenariats innovants, issus d'univers technologiques très différents.

Cette concrétisation du partenariat avec Enviro fait suite à d'autres initiatives et partenariats engagés avec des sociétés pionnières dans le domaine du recyclage et des matériaux durables. Les nombreux partenariats et initiatives dans lesquels Michelin s'engage s'appuient sur une logique de mise en place et de développement de filières de recyclage dans l'industrie du pneumatique en fin de vie, mais également dans l'industrie des déchets plastiques.

À propos de Michelin

