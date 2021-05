Michelin : AddUp takes metal 3D printing to the next level

« Pour Michelin, l'impression 3D Métal est un des leviers de croissance dans le domaine des Matériaux de Haute Technologie. C'est pour cette raison, qu'il y a 3 ans, nous avons décidé de mutualiser nos expertises avec Fives, en créant une joint-venture - AddUp ; et nous avons pris la bonne décision. Ce partenariat nous permet de proposer une palette complète de solutions sur mesure pour l'industrie. Nous le démontrons une nouvelle fois aujourd'hui avec le lancement de la machine Formup 350, nouvelle génération, parfaitement adaptée aux exigences industrielles.

Sonia Artinian-Fredou, Directrice Business, Matériaux de Haute Technologie - Membre du Comité Exécutif du Groupe

Des évolutions majeures au bénéfice de l'industrie

Cette nouvelle génération de machines répond aux attentes du monde industriel, à savoir : opérer en toute sécurité, réaliser des séries de pièces parfaitement reproductibles à des niveaux de productivité jamais atteints, repousser l'obsolescence des machines de générations précédentes en s'appuyant sur une architecture modulaire et évolutive. Ce niveau de performance industrielle est le fruit de l'expertise d'AddUp et de tout le travail accompli par l'ensemble de ses équipes, de la R&D à la maintenance. D'abord destinée à la production de pièces uniques à forte valeur ajoutée, la technologie impression 3D Métal est en train de gagner un marché plus large et s'étend désormais à d'autres applications, dans les secteurs de l'automobile, l'aéronautique, la santé, l'énergie, etc...

Pour Michelin, une opportunité de développer ses activités au-delà du pneu

« D'ici 2030, tout en restant fidèle à son ADN, le profil du Groupe aura fortement évolué avec la montée en puissance de nouvelles activités à haute valeur ajoutée autour et au-delà du pneumatique. C'est cette capacité à se réinventer en permanence qui fait la force de Michelin depuis plus de 130 ans et qui nous donne confiance en l'avenir » : c'est ainsi que Florent Menegaux a réaffirmé l'ambition du Groupe d'accélérer son développement dans différents secteurs autour et au-delà du pneumatique, lors de la présentation de son nouveau plan stratégique «

», le 8 avril dernier. A l'instar des services et solutions, des composites flexibles durables, du médical et de l'hydrogène,

l'impression 3D Métal

compte parmi les domaines porteurs de croissance, que le Groupe a décidé d'investir. Michelin a acquis, au fil de son histoire, une expertise exceptionnelle dans la physique et la chimie des Matériaux de Haute Technologie, leur simulation, leur procédé, leur industrialisation et leurs applications. Un savoir-faire reconnu, que le Groupe entend bien valoriser au-delà du pneu et la nouvelle offre d'AddUp en est une nouvelle illustration.