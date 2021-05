Michelin : Assemblée générale 2021 – Réponses aux questions transmises avant l'Assemblée générale

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 21 mai 2021 Réponses aux questions écrites transmises préalablement à l'Assemblée générale des actionnaires Environnement ___________________________________________ Questions du Forum pour l'Investissement Responsable Pour être en ligne avec l'Accord de Paris, quels sont les montants de CAPEX à horizon 2025 ? Comment ces CAPEX seront répartis sur l'ensemble de la chaîne de valeur entre CAPEX de maintenance et CAPEX de croissance ? Quelle est la répartition géographique ? A l'horizon 2050, le Groupe vise Zéro Émission Nette de CO2 pour son outil industriel. Ceci est cohérent avec les scénarios élaborés par la communauté scientifique permettant de contenir le réchauffement climatique en deçà de 1,5 degrés. Pour 2030, le Groupe s'est fixé un point de passage à moyen terme correspondant à une trajectoire linéaire de progrès : diviser par 2 les émissions des sites du Groupe en 2030 par rapport à 2010, soit - 25 % entre 2019 et 2030. Les Capex associés ont été validés par la Gouvernance Environnement du Groupe. La répartition géographique correspond à l'empreinte industrielle du Groupe. (Cf. les sites de production dans le profil du Groupe à la page 3 du Document d'Enregistrement Universel Michelin 2020). ___________________________________________________________________________________________ Comment limitez-vous l'impact de la perte de biodiversité sur vos revenus futurs ? Précisez les indicateurs et moyens mis en place. Pour Michelin la préservation de la biodiversité et des écosystèmes est une condition essentielle pour un développement économique et social durable. C'est pour cette raison que le Groupe prend en compte - dès le stade de la conception - les impacts environnementaux de ses produits dans le choix de ses matériaux, d'architecture et de procédé de fabrication, à travers la recherche et développement. Il cherche également à maîtriser la performance environnementale de ses sites de production ainsi que le développement d'une filière d'hévéa culture responsable. En 2018, le Groupe a identifié des domaines d'action et formulé des engagements à horizon 2020 sur les domaines de la recherche et développement, les matières premières, les sites industrielles et de recherche, les relations avec les parties prenantes et la gouvernance, en rejoignant l'initiative act4nature, devenue act4nature international en 2020. En 2021 Michelin a renouvelé son engagement en se fixant les objectifs horizon 2030. Le détail des engagements est des indicateurs sont dans lien : http://www.act4nature.com/wp-content/uploads/2021/05/MICHELIN-VF-03_05.pdf Le suivi des objectifs et de la mise en œuvre des actions est assuré par la Gouvernance Environnement. Présidée par le Directeur du Manufacturing, membre du Comité Exécutif du Groupe, la Gouvernance Environnement s'appuie sur les travaux du Comité Opérationnel Biodiversité, chargé d'animer les actions, de détecter les signaux faibles, d'évaluer les risques émergents et d'identifier les opportunités de réduction d'impact dans toutes les activités du Groupe. 1

Acheteur majeur de la filière caoutchouc naturel à l'échelle mondiale, le Groupe porte une attention particulière à sa chaîne d'approvisionnement hévéicole matière première indispensable à la fabrication de pneumatiques ; le Groupe est attaché à une gestion responsable et durable de la filière. Ainsi, en complément des Principes d'Achats responsables de caoutchouc naturel publiés en 2015, le Groupe a formalisé les engagements publics pris à travers sa Politique de Caoutchouc Naturel Responsable publiée en 2016 et mise à jour en 2021. https://purchasing.michelin.com/fr/politique-de-caoutchouc- naturel-responsable/ Le risque d'atteinte à la biodiversité liée aux activités du Groupe est intégré à la Déclaration de Performance extra financière de Michelin et dans le Plan de Vigilance. (Cf. Document d'Enregistrement Universel Michelin 2020 pages 50, 169 à 172 et 226 à 230 ; Plan de Vigilance Michelin 2020 page 16). Comment anticipez-vous la raréfaction de certaines ressources naturelles et les difficultés d'approvisionnement de vos ressources stratégiques ? En quoi cela affecte-t-il vos modèles économiques et comment sécurisez-vous vos filières d'approvisionnement ? Les matières premières présentant un risque particulier sont identifiées au sein d'une cartographie, et des dispositifs de gestion de risque sont mis en place. Parmi ces mesures, peuvent être citées entre autres la mise en œuvre de contrats pluriannuels, la recherche de nouveaux fournisseurs, la constitution de stocks stratégiques pour certains produits critiques et la recherche de produits de substitution. Concernant les matériaux critiques qui font référence d'une manière générale à certains minerais et aux terres rares, ils sont très peu présents dans les pneumatiques et sont gérés conformément au dispositif de gestion des risques d'approvisionnement de matières premières qui vient d'être présenté. (Cf. Document d'Enregistrement Universel Michelin 2020 page 53 pour plus d'information). Social ___________________________________________________ Questions du Forum pour l'Investissement Responsable La solidarité entre acteurs économiques, grandes et petites entreprises, semble nécessaire pour limiter les impacts négatifs de la crise actuelle. Comment votre groupe adapte-t-il, aux plans national et international, ses pratiques d'achat ou de vente, pour soutenir ses fournisseurs ou ses clients qui sont affectés par la crise ? Appliquez-vous des politiques différenciées pour les TPE-PME? La crise vous a-t-elle poussé à changer structurellement vos politiques en la matière ? Le Groupe Michelin a été cité comme entreprise solidaire début mai 2020 par le comité de crise (du ministère de l'Economie et des Finances) sur les délais de paiement pour sa gestion des délais de paiement vis à vis de ses fournisseurs critiques. Le suivi de plus de 2250 fournisseurs et des échanges réguliers avec les fournisseurs les plus à risque au plus fort de la crise COVID19 ont permis de mettre en place une dizaine de solutions vis à vis de ces fournisseurs - dont des délais de paiement accélérés - et ont renforcé les liens avec les fournisseurs. La surveillance des fournisseurs fragiles se poursuit à ce jour, sur un périmètre plus étendu, et un suivi régulier a été mis en place. 2

Comment gérez-vous, au niveau du groupe, les impacts sociaux associés au développement massif du télétravail depuis le début de la pandémie ? Notamment en termes de gestion des risques psychosociaux, de participation aux frais, d'enquête de satisfaction des salarié.e.s, d'inversion du choix des salarié.es, de part des salarié.e.s en télétravail, etc. Les Régions/pays ont réalisé des sondages add-hoc pour mesurer l'impact sur le personnel de la crise Covid-19. Dès le début de la crise, le Groupe a demandé à l'ensemble des pays de mettre en place des structures de recours psychologique dédiées à la Covid-19 en complément de celles existantes pour les risques psychosociaux. Le 31 mai 2021, le Groupe va lancer à la maille Groupe (Michelin historique plus 90 % des acquisitions récentes) une étude de l'impact psychologique de la Covid-19 sur le personnel comportant une exploration des attentes en matière de télétravail du personnel au sortir de l'épidémie. Avez-vous une définition du « salaire décent » ne se limitant pas au salaire minimum légal local ? Si oui, laquelle ? Comment votre société s'assure-t-elle que ses salarié.e.s, mais aussi les salarié.e.s de ses fournisseurs, bénéficient d'un salaire décent ? Définition : Rémunération permettant de subvenir aux besoins essentiels de la famille (alimentation, logement, transport, éducation des enfants, frais de santé), mais également de constituer une épargne de précaution et d'acquérir des biens de consommation "standard" (selon le niveau de vie du pays). Pour garantir l'équité et préserver la cohésion du Groupe, Michelin a une seule politique de rémunération pour toutes les entités, tous les métiers et toutes les catégories de personnel, avec des règles de gestion et des processus partagés par tous les pays. Michelin rémunère ses employés selon leur niveau de responsabilité, en garantissant un niveau de rémunération équitable et compétitif dans le bassin d'emploi. Chaque année, Michelin participe à des enquêtes de rémunération organisées par des sociétés spécialisées (Korn Ferry, Mercer), nous permettant de nous assurer du bon positionnement des rémunérations de nos salariés d'emploi. En complément, en 2020, Michelin, en lien avec FairWage Network, acteur international et expert reconnu de ce sujet, a développé une méthodologie adaptée pour évaluer si les salariés du Groupe disposent, avec tous les éléments fixes de leur rémunération, d'un revenu qui leur permette de satisfaire leurs besoins et ceux de leur famille. Le Comité Corporate des Parties Prenantes du Groupe, consulté sur ce sujet en octobre 2020, a encouragé Michelin à poursuivre cette démarche. Par ailleurs, Michelin complète les systèmes nationaux (santé, prévoyance et retraite), afin d'accorder des avantages sociaux compétitifs à ses salariés dans la plupart des pays où le Groupe est présent. En ce qui concerne les fournisseurs, Michelin inclut dans ses contrats les Principes des Achats Michelin, qui expriment requis et attendus du Groupe Michelin, identiques quel que soit le pays. S'il est bien entendu requis que les fournisseurs respectent les dispositions légales et réglementaires en vigueur, les fournisseurs sont encouragés à aller au-delà, en particulier au sujet de la durée du travail, du droit au repos et de la rémunération. Pour le cas particulier des planteurs de caoutchouc naturel, la politique de caoutchouc naturel responsable précise l'engagement du Groupe sur les moyens de subsistance et la résilience économique des producteurs, au travers des nombreuses actions mises en place (pour plus de détails voir pages 24/36 de la politique version 2021). 3

Dans le cadre de la formule des accords d'intéressement dont bénéficient vos salarié.e.s en France, prenez- vous en compte des critères environnementaux et sociaux ? Si oui : - Quels sont ces critères ? Ont-ils évolué depuis le 1 er avril 2020 ? - Quelle est la proportion de ces critères dans la formule d'intéressement ? A-t-elle évolué depuis un an ? - Quelle est la part des salarié.e.s concernés ? Les critères de l'intéressement ont été revus en 2020 avec la signature d'un nouvel accord dans chaque établissement de la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM). Pour la majorité des établissements, au moins un des critères est d'ordre social. Tous les salariés de la MFPM, ayant 3 mois d'ancienneté, sont concernés par les accords d'intéressement. Le site de Bourges a par exemple utilisé la réduction des déchets comme critère environnemental. Sur le volet social, plusieurs sites ont défini un ou des critères autour du développement des personnes en particulier via la gestion de leurs compétences. Le site de Montceau a mis en place un critère fondé sur l'implication des personnes dans la vie locale autour de leur site. Dans le cadre de l'épargne salariale, quels sont les fonds bénéficiant effectivement d'un label responsable (CIES, Finansol, Greenfin, ISR) ? Pour chaque fonds proposé, quel est le nom du ou des labels, quelle est sa part en pourcentage de l'encours d'épargne salariale, à quelle proportion des salarié.e.s est-il proposé ? Par ailleurs, quelle est la part des salarié.e.s du groupe, en France et à l'étranger, ayant accès à d'autres formes d'épargne souscrite sur un plan professionnel, notamment en matière de retraite ? Quelle proportion des actifs correspondant à cette épargne est gérée de façon socialement responsable et dispose de « signes de qualité » ? Lesquels ? Le Plan Epargne Entreprise (PEE) propose sept fonds dont un ayant un label ISR. Le Plan Epargne Retraite Collectif (PERCO) propose quatre fonds dont exclusivement des fonds avec un label ISR. Le PEE et PERCO ont en commun un fonds ISR et solidaire. Les fonds ISR sont ouverts à l'ensemble des salariés et cumulent 25% de l'encours d'épargne. Les salariés en France ont également accès à un dispositif d'épargne retraite « article 83 ». Il propose 6 fonds, dont 1 fonds ESG qui concentre 33% de l'encours. L'Entreprise étudie bien évidemment comment faire évoluer l'Epargne Salariale vers plus de fonds responsables et/ou plus verts. Toute évolution ne peut cependant se faire qu'à l'issue de notre réflexion sur ce que devrait être l'épargne entreprise dans les années à venir notamment dans le cadre de la loi PACTE. La plupart des employés du groupe ont accès à des plans d'épargne ou de retraite. Nous attendons de nos gestionnaires de fonds qu'ils évaluent soigneusement les risques ESG lors de leurs décisions d'investissement. Pour les plans gérés par des compagnies d'assurance, la grande majorité de nos assureurs ont une politique ESG. Dans certains pays, comme au Royaume-Uni, le fonds par défaut qui représente la moitié des actifs totaux du régimes à cotisations définies britanniques est un fonds ESG. Dans les pays où nous avons des options de choix individuels de fonds/fenêtre de courtage, des fonds ESG ou éthiques sont disponibles. 4

Gouvernance_____________________________________________ Questions du Forum pour l'Investissement Responsable Appliquez-vous pour votre reporting fiscal public le standard GRI 207 ? Si oui : ce reporting porte-t-il sur tous les éléments indiqués dans ce standard et si non, quels éléments avez-vous choisi de ne pas publier et pourquoi Si vous n'utilisez pas ce standard : quelles en sont les raisons et envisagez-vous de l'appliquer à échéance proche (1 à 2 ans) ? Quelles autres mesures avez-vous ou envisagez-vous de mettre en œuvre pour répondre à la demande croissante de transparence fiscale de la part de vos parties prenantes ? Nous respectons scrupuleusement les règles quant à l'établissement du Country By Country Report et le fournissons aux autorités qui en formulent la demande dans le cadre légal défini actuellement. Nous suivons également avec attention les évolutions et préparons la prochaine étape potentielle d'un rendu public plus massif. Afin de répondre à la demande croissante de transparence fiscale, nous avons engagé partout où cela est rendu possible des discussions pour travailler en totale transparence avec les autorités fiscales. A ce titre, nous avons été parmi les premiers groupes à entrer dans la « relation de confiance » mise en place par les autorités fiscales françaises, et ce depuis Mai 2019 (date de signature de l'accord). Les autorités reconnaissent notre engagement à ce titre en nous demandant de participer à des retours d'expérience destinés à favoriser le déploiement généralisé de ce type de relations auprès d'autres entreprises. ___________________________________________________________________________________________ Quel est le périmètre pris en compte pour les ratios d'équité que vous publiez ? Quelle analyse faites-vous de l'évolution de ces ratios ? Cette analyse vous a-t-elle poussé à adapter vos politiques de rémunération ? Si oui, comment ? La Société a choisi de présenter volontairement les ratios établis au regard du périmètre de sa principale filiale française, la Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, qui représente au 31 décembre 2020 plus de 90 % des effectifs des sociétés françaises du groupe Michelin. Cette filiale exerce des activités industrielles, commerciales, de recherche et développement et héberge les services centraux du groupe Michelin (cf. le chapitre de l'URD 2020 consacré à ce sujet p. 121). En raison des évolutions diverses intervenues au cours des dernières années (notamment, changement de dirigeants, changement d'outils de rémunération de long terme ayant entraîné un décalage de comptabilisation, changement de référentiel par application des "Lignes directrices sur les multiples de rémunérations" publiées par l'AFEP en février 2021), l'évolution n'intervient pas à conditions constantes et son analyse n'est pas absolument pertinente. En revanche, bien que souffrant des mêmes contraintes, le niveau des ratios peut apparaître comme mesuré au regard du périmètre considéré. En 2020, la rémunération fixe des Gérants (dirigeants mandataires sociaux exécutifs), inchangée depuis leur nomination en 2018, a été réduite de 25 % pendant la période où Michelin a eu recours en 2020 aux mesures de chômage partiel en France, soit une période de trois mois (Cf. URD 2020, p. 113, 117). En outre, contrairement aux adaptations décidées pour la politique de rémunération variable annuelle des employés du groupe, aucun des critères des rémunérations variables des Gérants (à la fois variable annuelle 2020 mais aussi plans à long terme 2020 et plans en cours) n'a été modifié/corrigé dans un sens plus favorable pour atténuer les conséquences négatives importantes de la crise sur la plupart des critères de performance (Cf. URD 2020, p. 114, 115, 118 et 119). __________________________________________________________________________________________ 5

