Michelin : Commercialisation du pneu MICHELIN e.PRIMACY, premier pneu MICHELIN éco-conçu et fait pour durer

(1)Neutralité CO2 à l'achat - Michelin a réduit de 25% les émissions de C02 de ses sites industriels depuis 2010 et vise leur neutralité carbone d'ici 2050. Michelin est engagé dans le financement de projets visant à absorber ou éviter les émissions de C02 et à puiser dans les crédits carbone en découlant de ces projets jusqu'au niveau des émissions résiduelles liées à la production de pneus MICHELIN e.PRIMACY (de l'extraction des matières premières au transport chez le client). Programme réalisé en partenariat avec le fonds carbone Livelihoods qui finance des projets de replantation d'arbres ou l'installation de fourneaux moins énergivores dans plusieurs pays à travers le monde.

(2) La catégorie de pneus à laquelle appartient MICHELIN e.Primacy est définie par les gammes de pneus d'été de marques Premium telles que CONTINENTAL, GOODYEAR, BRIDGESTONE, PIRELLI, DUNLOP, pouvant être achetées par un consommateur auprès d'un détaillant. Hors gammes conçues pour répondre aux cahiers des charges spécifiques « première monte » des constructeurs automobile.

(3)Tests de Résistance au Roulement effectués sur machine par Applus Idiada, à la demande de Michelin, en juin 2020 (sur pneumatique neuf) et août 2020 (sur pneumatique raboté à 2mm) , sur dimension 205/55 R16 91V, en comparant MICHELIN e.PRIMACY (neuf : 5,58kg/t usé : 5,13kg/t) contre MICHELIN PRIMACY 4 (neuf : 7,74kg/t usé : 6,25kg/t) ; BRIDGESTONE TURANZA T005 (neuf : 7,17kg/t usé 5,81kg/t) ; CONTINENTAL ECOCONTACT 6 (neuf : 6,39kg/t usé 5,49kg/t) ; CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 6 (neuf : 8,93kg/t usé 6,94kg/t) ; DUNLOP BLURESPONSE (neuf : 7,97kg/t usé : 5,54kg/t) ; GOODYEAR EFFICIENT GRIP 2 (neuf : 7,01kg/t usé : 5,38kg/t) ; PIRELLI CINTURATO P7 BLUE (neuf : 6,96 kg/t usé : 6,30 kg/t) ; PIRELLI CINTURATO P7 (neuf : 8,79 kg/t usé : 6,97 kg/t). Les résultats peuvent varier en fonction des habitudes de conduite, du véhicule et de la pression des pneumatiques.

(4)A l'état neuf, le pneu MICHELIN e.Primacy génère en moyenne 2kg/t de résistance au roulement inférieure à celle des concurrents, ce qui équivaut à une réduction de la consommation de carburant allant jusqu'à 0,21l/100km, soit l'équivalent d'un gain en émissions de C02 jusqu'à 5g pour une TSI VW Golf 7 1,5 ou l'équivalent d'un gain en autonomie jusqu'à 7% pour une VW e.Golf.

(5)Pendant sa durée d'utilisation, MICHELIN e·Primacy génère en moyenne une résistance au roulement plus faible de 1,5kg/t par rapport aux concurrents, ce qui représente un gain équivalent à 80€ de dépense en carburant en moins. Cela revient également à une réduction d'émissions de CO2 équivalente à 174kg. Les gains sont estimés sur la base de données moyennées entre pneu neuf et pneu usé à 2mm afin de prendre en compte la performance dans la vraie vie. Tous les gains sont estimés sur une base de 35 000km et un prix de carburant à 1.46€/L (https://ec.europa.eu/energy/data-ana­lysis/weekly-oil-bulletin_en 6/1/2020 weighted on the top 10 countries for motor vehicle movements on national and foreign territory - https://ec.europa.eu/eurostat/web/transport/data/ database). Les gains en carburant et les gains économiques peuvent varier, en fonction notamment des habitudes de conduite, du véhicule et de la pression des pneumatiques.

(6)Le MICHELIN e.Primacy en dimension 205/55 R16 91V à l'état neuf et usé (usé signifiant usé sur machine (raboté) jusqu'à l'indicateur d'usure maximale autorisée conformément aux règlements européens relatifs aux indicateurs d'usure ECE R30r03f), passe les tests européens d'homologation relatifs à l'adhérence sur sol mouillé de type R117. 30 000km étant la base d'un test usure.

(7)Analyse des étiquettes de label, conformément à la base Lizeo Juin 2020, périmètre pneu été pour véhicule de tourisme.

(8)174 kg de CO2 correspondent à une distance parcourue de 1611 km par une VW Golf VII (2) MY2020 1.5 TSI EVO 130 BLUEMOTION TECHNOLOGY 7CV CARAT BV6 5P (https://www.lacentrale.fr/fiche-technique-voiture-volkswagen-golf-vii+(2)+1.5+tsi+evo+130+bluemotion+technology+7cv+c onfortline+bv6+5p-2020.html) (Source : https://www.iea.org/areas-of-work/programmes-and-partnerships/the-iea-mobility-model)