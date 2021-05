Michelin : La nouvelle application du Guide MICHELIN a séduit le jury des Webby Awards

La nouvelle application du Guide MICHELIN offre des possibilités uniques aux voyageurs et gourmets, entre plateforme d'information, outil pratique et réseau social.





La mise en relation des lecteurs du Guide MICHELIN est sans doute la fonction la plus intéressante et la plus importante que nous ayons introduite.

Michael Davis, Chief Product Officer, Michelin Food & Travel

Les Webby Awards viennent de vous décerner la distinction « Webby Honoree » dans la catégorie « Apps and Software ». Que représente cette distinction, pour vous et vos équipes ?

M. Davis : Tant de personnes ont contribué à son développement ! Il est gratifiant de voir le premier projet mené par les équipes de Michelin et de Tablet Hotels, reconnu par l' International Academy of Digital Arts & Sciences. Nous faisons ainsi partie des 20% des projets les plus ambitieux, parmi 13 500 candidats. Cette distinction salue les efforts et la coopération de chacun et il ne s'agit que d'un avant-goût de ce qui est à venir.

La combinaison des expertises du Guide Michelin et de Tablet Hotels a-t-elle représenté un réel atout pour le développement de cette appli ?

M. Davis : Avec plus de 15 000 restaurants (Assiette MICHELIN, Bib'Gourmand ou Etoile MICHELIN) et de 6 000 hôtels sélectionnés avec soin par les experts du Guide MICHELIN et de Tablet Hotels dans le monde entier, ce sont autant d'expériences exceptionnelles à vivre. Les fonctionnalités et le design de l'application Tablet Hotels ont été adaptés à la marque du Guide. Ainsi, nous avons pu introduire rapidement des fonctionnalités complexes, telles que la réservation directe d'hôtels, auprès du public nombreux et passionné du Guide. Bien que les deux applications partagent des fonctionnalités similaires, les publics et le positionnement sont toutefois différents pour chacune d'elles, ce qui nous permet de toucher un marché mondial plus large de voyageurs et d'amateurs de gastronomie. La technologie partagée permet également à l'équipe de Tablet de maintenir les deux produits de manière efficace.

En quoi cette nouvelle App va-t-elle offrir une expérience unique aux foodies et travelers ?

M. Davis : Ce nouvel outil, développé par les équipes du Guide MICHELIN et de Tablet, permet l'accès à l'intégralité des sélections de nos inspecteurs et experts, dans une seule application, soit plus d'une trentaine de destinations, en Amérique, Europe et Asie.

Pour l'amateur de gastronomie, il est désormais possible d'explorer les meilleures expériences hôtelières dans le monde et de réserver sans aucune autre interface intermédiaire. Et, pour les amoureux de l'hôtellerie, la possibilité d'associer à leurs voyages, une expérience gastronomique référencée dans le Guide MICHELIN est tout aussi facile. Toutes les données sont mises à jour en temps réel pour offrir l'expérience la plus pertinente possible à nos utilisateurs.

Quelle est, selon vous, la fonctionnalité qui fait la différence ?

M. Davis : La mise en relation des lecteurs du Guide MICHELIN est sans doute la fonction la plus intéressante et la plus importante que nous ayons introduite. Cela permet non seulement d'introduire une évaluation que les personnes peuvent prendre en compte au moment de choisir leur restaurant ou leur hôtel, mais aussi de faire émerger la communauté de personnes passionnées et fidèles, pour lesquelles nous avons créé cet outil. Les utilisateurs de l'App peuvent également créer des listes personnalisées à partir des sélections, les partager avec leurs amis, leur famille et leurs collègues et, à l'avenir, peut-être même recommander leurs propres favoris. Cette intelligence collective crée un dialogue qui, à son tour, renforce l'engagement et favorise le « bouche à oreille » de l'audience. Si les fonctionnalités (Listing/Like) ne sont pas nouvelles, l'originalité tient au contexte dans lequel nous les avons appliquées.