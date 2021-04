Michelin : Le Guide MICHELIN dévoile de nouvelles étoiles à Washington D.C.

Cette sélection souligne la remarquable force et la capacité d'innovation de ces chefs et établissements qui continuent de régaler les habitants et les touristes d'une cuisine de grande qualité. Par ailleurs, les inspecteurs MICHELIN ont été particulièrement impressionnés et admiratifs de voir que de nouveaux restaurants avaient ouvert leurs portes en dépit de la crise sanitaire mondiale

La révélation de 23 restaurants étoilés à Washington est l'occasion pour le Guide MICHELIN de célébrer la résilience et l'exceptionnel talent culinaire de la capitale américaine. Les inspecteurs du Guide y ont distingué un nouveau restaurant Deux Etoiles et quatre nouveaux établissements Une Etoile.

Voici donc la liste des nouveaux restaurants étoilés, ainsi que les notes prises par les inspecteurs pour chacun d'entre eux :

Jônt (Deux Etoiles)

La nouvelle table du chef Ryan Ratino, de Bresca, dont l'ouverture était tant attendue, est une adresse incontournable, tant pour sa technique impeccable que pour ses ingrédients de première fraîcheur.

Cranes (Une Etoile)

Le kaiseki espagnol, un concept unique à Washington. Le menu du chef Pepe Moncayo ravit les papilles en faisant fi des frontières culinaires.

Elcielo D.C. (Une Etoile)

Après Medellín et Bogota, c'est au tour de Washington de découvrir ce menu gastronomique digne d'une étoile grâce au chef Juan Manuel Barrientos. Un art de la mise en scène et un flair culinaire admirables.

Rooster & Owl (Une Etoile)

Le chef et propriétaire Yuan Tang tient cette charmante enseigne, ouverte depuis peu, avec sa femme Carey Tang. La carte y est contemporaine, avec des inspirations à mi-chemin entre Asie et Europe.

Xiquet (Une Etoile)

L'incomparable paella du chef Danny Lledó est loin d'être la seule découverte de cette carte qui revisite la gastronomie valencienne avec modernité. La cuisine s'y fait avec conviction, mais aussi avec une touche d'élégance, de subtilité, et bien sûr, de saveur.

Le Guide MICHELIN Washington 2021 intègre par ailleurs une nouvelle distinction : l'Etoile Verte MICHELIN. Introduite en janvier 2020 à l'occasion de la sortie du Guide MICHELIN France, cette distinction est décernée aux établissements particulièrement investis dans la gastronomie durable et la protection de l'environnement. Dirigée par le chef Patrick O'Connell, l'Inn at Little Washington est la première table à recevoir l'Etoile Verte MICHELIN dans la capitale américaine. Depuis plus de 40 ans, Patrick O'Connell et sa brigade sont les pionniers d'une cuisine américaine régionale à partir de produits issus d'exploitations et de ranchs locaux, ainsi que du jardin de l'Auberge.

