Michelin : Nouveau pneu MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

16 avril 2021

Nouveau pneu MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF

Michelin lance une nouvelle gamme de pneus agricoles : MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF* (Improved Flexion) spécialement conçue pour les pulvérisateurs automoteurs et tractés, et les tracteurs de faible et moyenne puissance (de 70 à 180 ch) utilisés pour les cultures en ligne.

Les pneus MICHELIN AGRIBIB ROW CROP IF offrent aux agriculteurs et aux entrepreneurs trois grands avantages :

Une capacité de charge accrue apportée par la carcasse standard IF ;

Une meilleure traction grâce à 14 %** de barrettes supplémentaires sur la bande de roulement et à une hauteur de sculpture R1W*** plus élevée ;

Une moindre compaction des sols grâce à une zone de contact avec le sol (surface) plus importante de 20 %**.

L'ensemble des pneus de la gamme sont dotés de la technologie MICHELIN UltraFlex qui garantit une plus grande aire de contact afin de protéger les sols de la compaction. Cette technologie améliore également la traction. Les flancs renforcés des pneumatiques rendent cette nouvelle extrêmement résistante, même à basse pression. Les avantages qui en résultent pour les agriculteurs sont des pneus qui protègent les sols et améliorent ainsi le rendement et la productivité.

Au sujet de la nouvelle gamme, Ludovic Labeaume, Responsable Ligne Business Agricole chez Michelin, commente : « Aujourd'hui, les pulvérisateurs sont dotés de cuves de plus en plus grandes, ce qui permet d'augmenter la productivité et