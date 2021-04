Michelin : Règlements intérieurs du Comité des Rénumérations et des Nominations

La composition, les missions et les règles de fonctionnement du Comité respectent les recommandations du "Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées" rédigé par l'AFEP et le MEDEF et ses documents annexes (ci-après "code AFEP/MEDEF").

Comité ») pour étudier ces questions en détail et préparer les échanges, les recommandations et les décisions du Conseil.

Les politiques de rémunération et de nomination de ses dirigeants et de ses employés est une composante majeure de la gestion de l'entreprise.

détermine les critères et conditions applicables aux éléments de rémunération, notamment les rémunérations variables annuelles et les intéressements à moyen/long terme,

est consulté (i) par les Associés commandités, en ce qui concerne un Gérant non commandité, ou (ii) par le seul Associé commandité non gérant, en ce qui concerne un Gérant Associé commandité, pour fixer la politique de rémunération des Gérants, versée par CGEM,

sur la répartition entre les Associés commandités, Gérants et non gérants, des prélèvements statutaires leur revenant, et

Le Conseil de surveillance est consulté par les Associés commandités, ou par l'Associé commandité non gérant, le cas échéant, et doit émettre un avis qui sera communiqué à l'Assemblée générale compétente, dans les conditions et modalités prévues par les articles 10, 12, 17 et 30 des statuts de la CGEM :

politiques Groupe en matière de ressources humaines, incluant notamment la politique de rémunération, la politique de diversité et la politique de gestion des emplois et des compétences,

apprécier ou constater a posteriori lesdits critères et conditions, et en conséquence proposer les versements correspondants à partir, le cas échéant, des prélèvements statutaires revenant aux Associés commandités. Enfin, en application des dispositions légales et/ou des recommandations du code

AFEP/MEDEF et en vue de la présentation à l'Assemblée générale compétente pour approbation, le cas échéant, le Conseil examine la politique de rémunération des Gérants par d'autres sociétés du Groupe et leur mise en œuvre.

Pour l'ensemble de ces missions a), b) et c), après transmission des informations utiles et, selon le cas, des projets des résolutions concernés de la part du Président de la Gérance et/ou de l'Associé commandité non gérant, le Comité analyse ces éléments afin de préparer et présenter ses propositions au Conseil et, le cas échéant, à l'Assemblée générale compétente.

Indemnités versées à un Gérant à l'issue de son mandat

L'accord du Conseil de surveillance est requis, sur proposition de l'Associé commandité non gérant, pour le versement d'une indemnité à un Gérant au cas où il serait mis fin à son mandat suite à un changement de stratégie ou à un changement de contrôle de l'actionnariat de la CGEM et en l'absence de faute grave de ce Gérant, dans les conditions et modalités prévues par les articles 10, 13 et 17 des statuts de la CGEM.

L'indemnité est égale au montant suivant :

[Rémunération globale versée pendant les 2 exercices précédant l'année de la cessation de mandat] x [moyenne (exprimée en %) des résultats atteints au titre du « versement variable annuel conditionnel » des Tantièmes applicables aux 3 exercices clos précédant le départ].

Le montant de cette indemnité ne pourra en aucun cas être supérieure à la rémunération globale versée pendant les 2 exercices précédant l'année de la cessation de mandat.

Après transmission du projet de versement d'une indemnité de départ proposée (i) par l'Associé commandité non gérant pour un Gérant commandité ou pour un Président de la Gérance non commandité ; ou (ii) par le Président de la Gérance pour un Gérant non commandité, le Comité analyse ce projet afin de préparer et présenter ses propositions au Conseil et, le cas échéant, à l'Assemblée générale compétente, qui auront pour objet :

de vérifier que le projet d'indemnité s'inscrit dans les principes et conditions prévus dans les statuts de la CGEM,

de constater le niveau de réalisation des conditions de performance définies dans le présent règlement intérieur,

de déterminer le montant définitif de l'indemnité à verser, dans la limite du plafond défini à l'article 13-2 des statuts de la CGEM, et, le cas échéant, en réduisant ou en supprimant ce montant définitif afin que l'ensemble des sommes versées à ce titre et au titre d'un engagement de non-concurrence ne soit pas supérieur au plafond défini à l'article 13-2 précité des statuts.