Michelin : Rémunérations versées ou attribuées aux mandataires sociaux – 2020

RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 03 Informations relatives aux éléments de rémunération versés ou attribués aux mandataires sociaux 3.3.3.3 Projet de résolution sur la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance L'Assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes de l'exercice 2020, sera dès lors invitée à se prononcer sur la résolution suivante : 7e résolution Approbation de la politique de rémunération applicable aux membres du Conseil de Surveillance L'Assemblée générale, ayant pris acte de l'accord de chacun des Associés Commandités, approuve en application de l'article L. 22-10-76-II du Code de commerce la politique de rémunération des membres du Conseil de Surveillance établie par celui-ci, telle qu'elle est présentée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise figurant dans le Document d'enregistrement universel de la Société sur l'exercice 2020, aux chapitres 3.3.1 et 3.3.3. 3.4 INFORMATIONS RELATIVES AUX ÉLÉMENTS DE RÉMUNÉRATION VERSÉS OU ATTRIBUÉS AUX MANDATAIRES SOCIAUX 3.4.1 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Aucune rémunération variable ne leur a été versée au cours de l'exercice 2020 ou ne leur a été attribuée au titre de cet exercice. Le Président et les membres indépendants du Conseil de Surveillance se sont associés à l'effort consenti par les Gérants en faisant don de 25 % du montant de leur rémunération 2019 reçue en 2020 à des fondations de leurs pays respectifs ayant pour objet la lutte contre la Covid-19. La politique de rémunération 2020 des membres du Conseil de Surveillance a été présentée à l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2020 et a été approuvée par 99,75 % des voix. Les informations relatives à l'assiduité des membres aux réunions du Conseil de Surveillance et de ses Comités pendant l'exercice 2020 figurent dans le chapitre 3.2.2 du Document d'enregistrement universel 2020. Le tableau ci-dessous détaille : les montants versés au cours de l'exercice 2019 au titre du mandat exercé en 2018 ;

les montants attribués au titre du mandat exercé en 2019 et versés en 2020 ;

les montants versés au cours de l'exercice 2020 au titre du mandat exercé en 2019 ;

les montants attribués au titre du mandat exercé en 2020 et non encore versés. MICHELIN - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 - 111 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 03 Informations relatives aux éléments de rémunération versés ou attribués aux mandataires sociaux Membres du Conseil Exercice 2020 (1) Exercice 2019 (1) de Surveillance Montants attribués (en €) Montants versés (en €) Montants attribués (en €) Montants versés (en €) Olivier Bazil (2) 35 500 80 000 80 000 63 278 Barbara Dalibard 80 000 90 000 90 000 63 278 Jean-Pierre Duprieu 62 500 60 000 60 000 53 543 Aruna Jayanthi 70 000 70 000 70 000 63 278 Anne-Sophie de La Bigne 65 000 71 250 71 250 63 278 Patrick de La Chevardière (3) 44 500 N/A N/A N/A Jean-Christophe Laourde (4) 9 000 N/A N/A N/A Thierry Le Hénaff 68 330 56 727 56 727 22 488 Monique Leroux 80 000 70 000 70 000 60 357 Cyrille Poughon (5) 47 250 60 000 60 000 53 543 Michel Rollier 120 000 112 800 112 800 87 615 Delphine Roussy (4) 9 000 N/A N/A N/A Jean-Michel Severino (6) 17 750 N/A N/A N/A TOTAL 708 830 (7) 670 777 (8) 670 777 (8) 554 992 (9) Les rémunérations indiquées sont constituées uniquement des rémunérations fixes relatives au mandat, aucune rémunération variable relative au mandat ni aucune autre rémunération n'ont été attribuées ou versées. Membre du Conseil de Surveillance jusqu'en juin 2020. Membre du Conseil de Surveillance depuis juin 2020. Membre du Conseil de Surveillance depuis décembre 2020. Membre du Conseil de Surveillance jusqu'en octobre 2020. Membre du Conseil de Surveillance depuis novembre 2020. Les montants attribués au titre de l'exercice écoulé (2020) sont établis en application de la politique de rémunération 2020 du Conseil de Surveillance, approuvée par l'Assemblée générale ordinaire du 23 juin 2020 (7 e résolution, approuvée par 99,75 % des voix). Les montants versés au cours de l'exercice écoulé (2020) ont été attribués au titre de l'exercice 2019 en application de l'enveloppe annuelle décidée par l'Assemblée générale ordinaire du 17 mai 2019 d'un montant maximum de 770 000 € (12 e résolution, approuvée par 99,15 % des voix). Le Président et les membres indépendants du Conseil de Surveillance se sont associés à l'effort consenti par les Gérants en faisant don de 25 % du montant de cette rémunération à des fondations de leurs pays respectifs ayant pour objet la lutte contre la Covid-19. Incluant un montant de 24 338 € versé à M. Pat Cox au titre de son mandat exercé jusqu'en mai 2018. 3.4.2 RÉMUNÉRATION DE M. MICHEL ROLLIER, PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE Le Comité des Rémunérations et des Nominations du Conseil de Surveillance a examiné l'exhaustivité des sommes versées ou attribuées à M. Rollier, Président du Conseil de Surveillance et seul dirigeant mandataire social non exécutif, en application de la Politique de Rémunération 2020. 3.4.2.1 Rémunération à titre du mandat En 2020, M. Rollier a perçu au titre de l'exercice 2019 un montant total de 112 800 €. M. Rollier s'est associé à l'effort consenti par les Gérants en faisant don de 25 % du montant de cette rémunération à une fondation ayant pour objet la lutte contre la Covid-19. Au titre de l'exercice 2020, dans le cadre de la Politique de Rémunération 2020 décidée par le Conseil de Surveillance, le montant à percevoir par M. Rollier en 2021 serait de 120 000 €. Aucune rémunération variable ne lui a été versée ou attribuée au cours ou au titre de l'exercice 2020. Les informations relatives à l'assiduité de M. Rollier aux réunions du Conseil de Surveillance et de ses Comités pendant l'exercice 2020 figurent dans le Chapitre 3.2.2 du Document d'enregistrement universel 2020. 3.4.2.2 Autres rémunérations Aucun autre élément de rémunération n'a été versé ou attribué à M. Rollier au cours ou au titre de l'exercice 2020. 112 - MICHELIN - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 03 Informations relatives aux éléments de rémunération versés ou attribués aux mandataires sociaux 3.4.3 RÉMUNÉRATIONS DE M. FLORENT MENEGAUX, PRÉSIDENT DE LA GÉRANCE ET GÉRANT ASSOCIÉ COMMANDITÉ En sa qualité d'Associé Commandité de la CGEM (1), M. Florent Menegaux est indéfiniment et solidairement responsable des dettes de cette société sur son patrimoine personnel. En contrepartie de cette responsabilité, les Associés Commandités ont droit à des prélèvements annuels suivant un mécanisme défini et plafonné par les statuts et qui leur sont attribués en fonction des bénéfices (2). Ils partagent ainsi pleinement l'intérêt des actionnaires puisqu'ils n'ont droit à ces prélèvements que si et seulement si la Société réalise des bénéfices. Le Comité des Rémunérations et des Nominations du Conseil de Surveillance a examiné l'exhaustivité des sommes versées à M. Florent Menegaux au cours de l'exercice 2020 ou attribuées au titre du même exercice à raison de son mandat, en application de la Politique de Rémunération 2020 détaillée dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise reproduit dans le Document d'enregistrement universel 2019 (3) et présentée à l'Assemblée générale du 23 juin 2020 par la Présidente du Comité des Rémunérations et des Nominations (ci-après la "Politique de Rémunération 2020") (4). RÉPARTITION DES RÉMUNÉRATIONS VERSÉES À M. FLORENT MENEGAUX AU COURS DE L'EXERCICE 2020 Rémunération long terme N/A Rémunération fixe e c n 45% a m f o r r e p e d s n o i t i d 55% n o c s u o S Rémunération variable annuelle N/A : non applicable. 3.4.3.1 Rémunération fixe En application de la Politique de Rémunération 2020, la rémunération fixe de M. Menegaux, inchangée depuis sa nomination par l'Assemblée générale du 18 mai 2018, a été réduite de 25 % pendant la période où Michelin a eu recours en 2020 aux mesures de chômage partiel en France, soit une période de trois mois (arrondie). M. Florent Menegaux a perçu une rémunération fixe de 843 750 € (5). 3.4.3.2 Rémunération variable annuelle Cette rémunération variable annuelle a été déterminée en application de la Politique de Rémunération 2020 et est intégralement perçue sur les Tantièmes dus aux Associés Commandités, dont le montant pour l'exercice 2020 est égal à 3 752 651,21 € (6) (7). RÉMUNÉRATION VARIABLE ANNUELLE La répartition du poids relatif de chacun des critères (hors celui sur le Résultat Net du Groupe) correspond à l'atteinte du plafond de tous les objectifs et non aux résultats de l'exercice 2020. Critères qualitatifs Critères quantitatifs et quantifiables Déploiement de la Résultat Net stratégie du Groupe Résultat Opérationnel des Secteurs CASH-flOW libre structurel du Groupe Sécurité des employés Synergie des acquisitions Au 31 décembre 2020, les Associés Commandités sont au nombre de deux : M. Florent Menegaux, Président de la Gérance et la société SAGES, non Gérant (cf. le chapitre 3.1.2 du Document d'enregistrement universel 2020). Cf. les dispositions de l'article 30 des statuts, rappelées dans le chapitre 3.10.5. Cf. les dispositions des chapitres 3.4.1 et 3.4.2 du Document d'enregistrement universel 2019. Cf. les informations/présentations sur l'Assemblée générale du 23 juin 2020 sur le site internet www.michelin.com. Versée par la filiale Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (MFPM) en contrepartie de ses fonctions de Gérant non Commandité de cette société. Cf. la 2 e résolution soumise à l'Assemblée générale du 21 mai 2021. Les Tantièmes sont fixés par les statuts de la Société à 12 % du bénéfice net social de l'exercice et plafonnés à 0,6 % du résultat net de l'exercice consolidé du Groupe de l'exercice (cf. le chapitre 3.10.5 du Document d'enregistrement universel 2020). MICHELIN - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 - 113 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 03 Informations relatives aux éléments de rémunération versés ou attribués aux mandataires sociaux Les résultats des critères déterminant les sommes dues au titre de cette rémunération sont les suivants : Résultat Opérationnel des Secteurs Niveau annuel du cash flow Niveau du Résultat Critères quantitatifs (ROS ; parité 2019 - iso périmètre) libre structurel Net du Groupe Indicateur Montant Montant Montant Objectif fixé Seuil : 2 800 M€ Seuil : 1 500 M€ 4 % Cible : 2 950 M€ Cible : 1 600 M€ Plafond : 3 100 M€ Plafond : 1 700 M€ Indicateur : réel 2020 1 997 M€ 2 010 M€ 625 M€ Valeur maximale (en % des Tantièmes) (1) 8 % 8 % 4 % Taux de réalisation 0 % 8 % 4 % (1) La valeur maximale d'atteinte cumulée des critères ROS et cash flox libre est plafonnée à 16 % des Tantièmes. Critères qualitatifs et quantifiables Mise en place de la stratégie RSE/TCIR (1) Synergie des acquisitions (2) Valeur maximale (en % des Tantièmes) 2 % 1 % 1 % Taux de réalisation des critères 2 % 1 % 0,49 % Total Case incident Rate. Périmètre des sociétés Camso, Fenner, Multistrada (parité 2019). Taux de réalisation de l'ensemble des critères 15,49 %/20 % (1) Montant attribué (en €) 581 161 En pourcentage de la rémunération fixe de référence 64,57 % (1) L'attribution de la part maximum de 20 % de l'Assiette de Calcul sur cette composante correspondrait à l'atteinte du plafond de tous les objectifs. L'ensemble des objectifs quantitatifs et qualitatifs ont été préalablement fixés en début d'exercice 2020 avant entrée dans la période de crise sanitaire et connaissance de ses conséquences économiques. Ces objectifs n'ont pas été modifiés ensuite. Le Comité des Rémunérations et des Nominations a effectué un examen attentif des résultats de chacun des critères. En particulier, concernant les critères qualitatifs et quantifiables, le Comité a conclu aux résultats suivants : pour le critère "Mise en place de la stratégie", le Comité a relevé l'atteinte des objectifs fixés attestant de : pour le critère "Responsabilité sociale et environnementale" ( Total Case incident Rate : amélioration de la sécurité des employés du groupe Michelin), le Comité a relevé l'atteinte de l'objectif fixé, avec un taux TCIR de 1,19 ;

: amélioration de la sécurité des employés du groupe Michelin), le Comité a relevé l'atteinte de l'objectif fixé, avec un taux TCIR de 1,19 ; pour le critère concernant la réalisation des synergies liées à l'intégration des activités des sociétés Camso, Fenner et Multistrada : le Comité a constaté la réalisation d'un montant global de 80,6 M€ de synergies en 2020, en progression de 54 M€ sur le montant des synergies réalisées en 2019. la formalisation et le déploiement du cadre stratégique, incluant notamment les Strategic Statement , Balanced Score Card et cartographie des transformations et modalités de pilotage,

, et cartographie des transformations et modalités de pilotage, le démarrage dès 2020 de certains programmes de transformations majeures,

la modélisation financière à horizon moyen terme ; En conclusion de cette analyse, le Comité a recommandé au Conseil de Surveillance d'évaluer le résultat cumulé de ces critères quantitatifs et qualitatifs à 15,49 %, sur un maximum de 20 %, qui, sur la base d'une Assiette de calcul de 3 752 651,21 €, donne un montant de rémunération variable annuelle de 581 161 € pour l'exercice 2020. Le Conseil de Surveillance en a débattu lors de sa réunion du 12 février 2021 et a approuvé ces recommandations, agréées ensuite par les Associés Commandités. 3.4.3.3 Rémunération variable pluriannuelle attribuée en 2020 : actions de performance RÉMUNÉRATION VARIABLE PLURIANNUELLE La répartition du poids relatif de chacun des critères correspond à l'atteinte du plafond de tous les objectifs et non aux résultats de l'exercice 2020. Critères quantifiables Performance du cours de l'action Michelin comparée à l'évolution de l'indice Stoxx Europe 600 Croissance du Retour sur capitaux Mesure des principaux Évolution du niveau chiffre d'affaires impacts des activités d'engagement (hors pneumatique employés industrielles (MEF) du personnel et distribution) 114 - MICHELIN - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 03 Informations relatives aux éléments de rémunération versés ou attribués aux mandataires sociaux Le 13 novembre 2020, il a été attribué un nombre de 12 012 actions de performance à M. Florent Menegaux, avec une valorisation comptable de 673 051,63 € (selon la norme IFRS 2) et qui représente moins de 0,0068 % du nombre total des actions de la Société au 31 décembre 2020. Cette attribution a été réalisée en application de la Politique de Rémunération 2020, sur proposition des Associés Commandités et après détermination par le Conseil de Surveillance des conditions et des critères de performance qui conditionnent la totalité de l'attribution des actions de performance. La présentation complète de la structure des attributions d'actions de performance aux salariés de sociétés du Groupe et aux Gérants de la Société figurent dans la présentation de la 25e résolution proposée à l'Assemblée générale du 23 juin 2020 (pages 395 et suivantes du Document d'enregistrement universel 2019), qui l'a approuvée par 97,02 % des voix. En application de la Politique de Rémunération 2020, cette attribution obéit aux règles spécifiques suivantes : les Gérants sont soumis à une obligation de conservation de 40 % du nombre d'actions effectivement reçues à l'échéance et ce, pendant la durée de leur mandat ;

chaque attribution annuelle est limitée à 100 % de la rémunération fixe annuelle de l'année d'attribution du Gérant concerné ;

en outre, pour toute la durée de la 25 e résolution précitée (38 mois), les attributions aux Gérants sont limitées à hauteur de 0,05 % du capital social de la Société, qui constitue un sous-plafond qui leur est applicable à l'intérieur du plafond de 0,9 % applicable à l'ensemble des bénéficiaires tel que prévu dans la résolution précitée ;

résolution précitée (38 mois), les attributions aux Gérants sont limitées à hauteur de 0,05 % du capital social de la Société, qui constitue un sous-plafond qui leur est applicable à l'intérieur du plafond de 0,9 % applicable à l'ensemble des bénéficiaires tel que prévu dans la résolution précitée ; pour ce qui concerne les actions attribuées à M. Menegaux, en sa qualité de Président de la Gérance et de Gérant Commandité, les actions attribuées ne pourront lui être livrées qu'à la condition que des Tantièmes aient été distribués au titre de l'exercice précédant celui au cours duquel les actions sont émises. Conformément à la recommandation n° 25.3.3 du code AFEP/ MEDEF, il est précisé que M. Menegaux n'a pas recours à des opérations de couverture de risque sur lesdites actions de performance et ce jusqu'à la fin de la période de conservation de ces actions. Les critères de performance sont rappelés ci-dessous. Malgré les conséquences économiques exceptionnelles de la crise sanitaire de la Covid-19 sur l'activité 2020, aucune modification n'a été apportée aux critères et objectifs applicables aux Gérants. Premier critère, lié à la performance financière : évolution relative du cours de l'action Michelin Il s'agit de la performance du cours de l'action Michelin comparée à l'évolution de l'indice Stoxx Europe 600. Le choix de l'indice Stoxx Europe 600 se justifie par la répartition des activités du Groupe entre différents segments d'affaires (automobile, transport routier et produits de spécialités/matériaux de haute technologie). Ce critère aurait un poids de 30 %. Avec un poids de 30 %, ce critère sera apprécié entre la moyenne annuelle des cours de l'année précédant la période triennale considérée et la moyenne annuelle des cours de la dernière année de la période triennale considérée. Si la performance du cours de l'action Michelin est supérieure de 15 points ou plus à l'évolution de l'indice Stoxx Europe 600, la totalité du critère sera atteint, soit un résultat plafonné à 30 %. Si la performance du cours de l'action Michelin est supérieure de moins de 15 points à l'évolution de l'indice Stoxx Europe 600, le résultat atteint sera égal à : 30 % x (performance du cours de l'action Michelin - performance de l'indice Stoxx Europe 600)/15. Si la performance du cours de l'action Michelin est inférieure à l'évolution de l'indice Stoxx Europe 600, le résultat du critère sera de 0 %. Deuxième critère, lié à la performance en matière de responsabilité sociale et environnementale : performance environnementale industrielle et engagement du personnel Il s'agit d'un critère comportant un double indicateur : la mesure des principaux impacts des activités industrielles et le niveau d'engagement du personnel. Chacun de ces deux indicateurs ayant un poids de 15 %, le poids total de ce critère est de 30 %. L'indicateur Michelin Environmental Footprint - MEF : consommation d'énergie et prélèvement d'eau, émissions de CO2 et de composants organiques volatils, quantités de déchets générés et non valorisés. À l'horizon 2020, l'objectif du Groupe est de réduire le MEF de 50 % par rapport à 2005. La prise en compte de cet indicateur, avec un poids de 15 %, se ferait ainsi de la manière suivante : ► évolution annuelle moyenne du MEF sur trois ans > - 0,5 point, le résultat du critère sera de 0 % ;

évolution annuelle moyenne du MEF sur trois ans comprise entre - 0,5 et - 1,5 point, le résultat du critère sera une attribution linéaire ; ► évolution annuelle moyenne du MEF sur trois ans - 1,5 point, la totalité du critère sera atteint, soit un résultat plafonné à 15 %. Cet indicateur sera apprécié en moyenne sur trois exercices glissants à compter de l'exercice courant à la date du plan. Le second indicateur, l'engagement des employés est mesuré chaque année dans l'étude "Avancer Ensemble : votre avis pour agir". La prise en compte de cet indicateur, avec un poids de 15 %, se ferait ainsi de la manière suivante : ► évolution annuelle moyenne du taux d'engagement < 0,1 point, le résultat du critère sera de 0 % ;

évolution annuelle moyenne du taux d'engagement comprise entre 0,1 et 1,5 point, le résultat du critère sera une attribution linéaire ; ► évolution annuelle moyenne du taux d'engagement 1,5 point, la totalité du critère sera atteint, soit un résultat plafonné à 15 %. Cet indicateur sera apprécié en moyenne sur trois exercices glissants à compter de l'exercice courant à la date du plan. Troisième critère, lié à la performance opérationnelle : croissance du chiffre d'affaires (hors pneumatiques et distribution) et retour sur capitaux employés Il s'agit d'un critère comportant un double indicateur : la croissance du chiffre d'affaires (hors pneumatiques et hors distribution) et le ROCE complet du Groupe (y compris les acquisitions et les sociétés mises en équivalence). MICHELIN - DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 - 115 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

