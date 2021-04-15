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MICHELIN SCA

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Michelin : et Altaris s'associent pour accélérer la croissance de Solesis dans le secteur de la santé

15/04/2021 | 18:31
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15 avril (Reuters) - COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA:

* MICHELIN ET ALTARIS ANNONCENT LEUR INTENTION DE SASSOCIER POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE SOLESIS, LA FILIALE DE MICHELIN, DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

* OUVERTURE PAR MICHELIN DU CAPITAL DE SA FILIALE SOLESIS, VALORISÉE À 475 MILLIONS$, À UNE FILIALE DALTARIS CAPITAL PARTNERS, LLC (« ALTARIS ») QUI EN DÉTIENDRA 51 % DU CAPITAL

* ACCORD DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ENTRE SOLESIS ET MICHELIN POUR DÉVELOPPER DES POLYMÈRES BIOCOMPATIBLES ET BIORÉSORBABLES

* UNE ILLUSTRATION CONCRÈTE DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE «MICHELIN IN MOTION » POUR SE DÉVELOPPER DANS LES ACTIVITÉS DE MATÉRIAUX DE HAUTE TECHNOLOGIE, AU-DELÀ DU PNEUMATIQUE Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur (Gdansk Newsroom)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2021 22 144 M 26 515 M -
Résultat net 2021 1 519 M 1 818 M -
Dette nette 2021 3 145 M 3 766 M -
PER 2021 14,6x
Rendement 2021 3,18%
Capitalisation 21 928 M 26 236 M -
VE / CA 2021 1,13x
VE / CA 2022 1,04x
Nbr Employés 117 500
Flottant 94,0%
Graphique MICHELIN SCA
Durée : Période :
Michelin SCA : Graphique analyse technique Michelin SCA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MICHELIN SCA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesNeutreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACCUMULER
Nombre d'Analystes 17
Objectif de cours Moyen 134,20 €
Dernier Cours de Cloture 122,95 €
Ecart / Objectif Haut 22,0%
Ecart / Objectif Moyen 9,15%
Ecart / Objectif Bas -4,03%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Florent Menegaux Chief Executive Officer
Jean-Dominique Senard Chief Executive Officer & General Partner
Marc Henry Chief Financial Officer
Michel Rollier Chairman-Supervisory Board
Terry K. Gettys Executive Vice President-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
MICHELIN SCA17.15%26 254
BRIDGESTONE CORPORATION31.09%28 465
KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD.74.14%5 878
NOKIAN RENKAAT OYJ7.29%5 117
THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY62.60%4 139
SAILUN GROUP CO., LTD.66.39%3 814
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