Michelin : et Altaris s'associent pour accélérer la croissance de Solesis dans le secteur de la santé

15 avril (Reuters) - COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS
MICHELIN SCA:
* MICHELIN ET ALTARIS ANNONCENT LEUR INTENTION DE SASSOCIER
POUR
ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE SOLESIS, LA FILIALE DE MICHELIN, DANS
LE SECTEUR DE LA SANTÉ
* OUVERTURE PAR MICHELIN DU CAPITAL DE SA FILIALE SOLESIS,
VALORISÉE À 475 MILLIONS$, À UNE FILIALE DALTARIS CAPITAL
PARTNERS, LLC (« ALTARIS ») QUI EN DÉTIENDRA 51 % DU CAPITAL
* ACCORD DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ENTRE SOLESIS ET
MICHELIN
POUR DÉVELOPPER DES POLYMÈRES BIOCOMPATIBLES ET BIORÉSORBABLES
* UNE ILLUSTRATION CONCRÈTE DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
«MICHELIN
IN MOTION » POUR SE DÉVELOPPER DANS LES ACTIVITÉS DE MATÉRIAUX
DE HAUTE TECHNOLOGIE, AU-DELÀ DU PNEUMATIQUE
Texte original sur Eikon:
Pour plus de détails, cliquez sur
(Gdansk Newsroom)