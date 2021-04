Michelin : et Altaris s'associent pour accélérer la croissance de Solesis dans le secteur de la santé

15 avril (Reuters) - COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA:

* MICHELIN ET ALTARIS ANNONCENT LEUR INTENTION DE S’ASSOCIER POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE DE SOLESIS, LA FILIALE DE MICHELIN, DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

* OUVERTURE PAR MICHELIN DU CAPITAL DE SA FILIALE SOLESIS, VALORISÉE À 475 MILLIONS$, À UNE FILIALE D’ALTARIS CAPITAL PARTNERS, LLC (« ALTARIS ») QUI EN DÉTIENDRA 51 % DU CAPITAL

* ACCORD DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ENTRE SOLESIS ET MICHELIN POUR DÉVELOPPER DES POLYMÈRES BIOCOMPATIBLES ET BIORÉSORBABLES

* UNE ILLUSTRATION CONCRÈTE DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE «MICHELIN IN MOTION » POUR SE DÉVELOPPER DANS LES ACTIVITÉS DE MATÉRIAUX DE HAUTE TECHNOLOGIE, AU-DELÀ DU PNEUMATIQUE