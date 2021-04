Michelin : les ventes progressent de 2,3% au 1er trimestre

Michelin annonce des ventes de 5,4 MdsE au titre du 1er trimestre, soit une progression de 2,3% à parités courantes (ou +8,3% à iso parité).



L'activité est notamment portée par le dynamisme du secteur automobile (+3,7%) et du transport routier (+2,1%), tandis que les activités de spécialités cèdent 0,3%.



Le Bibendum souligne toutefois le 'très fort rebond de la demande en Chine sur l'ensemble des marchés, à des niveaux proches de 2019'.



En 2021, malgré un contexte encore très incertain avec les évolutions de la crise sanitaire, Michelin anticipe une hausse de 6 à 10% sur le marché Tourisme camionnette, de 4 à 8% sur le marché des poids lourds et de 8 à 12% sur les activités de spécialités.



Dans ce contexte, hors nouvel effet systémique lié à la Covid-19, Michelin confirme saguidanceavec unRésultat opérationneldes secteurs annuel supérieur à 2,5 milliardsd'euros à parités constantes et uncash-flowlibre structureld'environ 1 milliardd'euros.





