Michelin : propose des contrôles automatisés avec ProovStation

Michelin annonce aujourd'hui une alliance avec ProovStation, présenté comme le leader européen de l'inspection automatisée des véhicules.



Le Bibendum compte enrichir la solution d'inspection développée par ProovStation avec sa solution Michelin QuickScan, protégée par plus d'une quinzaine de brevets. Michelin QuickScan permet un contrôle automatique et instantané de l'usure des pneus avec une précision millimétrique.



Alors qu'il fallait auparavant consacrer près de 30 minutes à l'inspection des véhicules, les solutions combinées de Michelin et ProovStation devraient permettre de réduire ce temps à moins d'une minute pour l'ensemble du véhicule, assure la firme clermontoise, qui évoque aussi une baisse du coût et une fiabilité accrue des contrôles.



Déjà éprouvée dans l'univers des poids lourds, QuickScan est déployée pour l'automobile pour la première fois. Cette technologie fonctionne grâce à un scanner magnétique placé au sol qui ne nécessite aucun nettoyage, précise Michelin.





