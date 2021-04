Michelin présente sa stratégie « Tout durable » 2030 : Michelin In Motion

de réduire fortement ses émissions de CO2 sur les scopes 1 et 2 (- 50 % par rapport à 2010) et sur la partie transport du scope 3, pour viser en 2050 la neutralité carbone sur ce périmètre (scope 1, 2 et transport)

Florent Menegaux a expliqué la vision « Tout durable » du Groupe qui repose sur la recherche constante du juste équilibre entre les personnes, la planète et les performances économiques (People, Planet, Profit). Il a présenté les ambitions du Groupe pour 2030 autour de douze indicateurs recouvrant les domaines tant environnementaux, sociaux et sociétaux que financiers (détaillés en page 4).

A l'occasion du Capital Markets Day du Groupe, Florent Menegaux, Président, Yves Chapot, Gérant et Directeur financier, accompagnés de tous les membres du Comité Exécutif, ont présenté Michelin In Motion, la stratégie « Tout durable » de Michelin pour 2030.

Profit

de réaliser une croissance soutenue avec une progression annuelle de ses ventes de 5 % en moyenne entre 2023 et 2030, une fois sorti de la crise actuelle liée aux conséquences de la Covid-19.

Covid-19. de réaliser entre 20 % et 30 % de ses ventes dans des activités autres que le pneumatique

de garantir une création de valeur significative avec un ROCE supérieur à 10,5 % entre 2023 et 2030.

De nouveaux territoires de croissance au-delà du pneumatique

Dans les activités pneumatiques, Michelin continuera à croître, investir et innover. Les évolutions de la mobilité post-Covid et l'accélération du marché des véhicules électriques constituent une véritable opportunité de croissance pour le Groupe. En effet, Michelin a développé un leadership technologique unique dans la conception et la fabrication de pneus adaptés aux spécificités des véhicules électriques. Dans le domaine du transport routier, le Groupe privilégiera la sélectivité et la création de valeur et, en matière de pneumatiques de spécialités (Minier, Génie civil, Agriculture, Avion), Michelin a l'intention de rester la référence en capitalisant notamment sur la différenciation de ses produits et services.

Grâce à sa capacité d'innovation et sa connaissance des matériaux, Michelin a par ailleurs l'ambition de se développer fortement dans cinq secteurs autour et au-delà du pneumatique : les Services et solutions, les composites flexibles, le médical, l'impression 3D métal et la mobilité Hydrogène.

Dans les activités de Services et solutions , le Groupe va développer et enrichir ses offres de solutions pour les flottes en s'appuyant notamment sur les objets connectés et la valorisation des données collectées.

, le Groupe va développer et enrichir ses offres de solutions pour les flottes en s'appuyant notamment sur les objets connectés et la valorisation des données collectées. Michelin souhaite aussi croître significativement sur le marché très dynamique 2 des composites flexibles (convoyeurs, courroies, tissus enduits, joints…) avec la poursuite d'une politique de fusions-acquisitions créatrice de valeur ainsi que l'incubation de nouveaux business.

des (convoyeurs, courroies, tissus enduits, joints…) avec la poursuite d'une politique de fusions-acquisitions créatrice de valeur ainsi que l'incubation de nouveaux business. Le secteur médical constitue également une opportunité de croissance pour les prochaines années.

constitue également une opportunité de croissance pour les prochaines années. Dans l'impression 3D métal, le Groupe a développé une expertise unique lui permettant de proposer une palette complète de solutions sur mesure pour l'industrie au sein d'AddUp, sa co-entreprise avec Fives.

le Groupe a développé une expertise unique lui permettant de proposer une palette complète de solutions sur mesure pour l'industrie au sein d'AddUp, sa co-entreprise avec Fives. Dans la mobilité Hydrogène , le Groupe souhaite devenir un leader mondial des systèmes de piles à hydrogène à travers Symbio, sa joint-venture avec Faurecia.

2

2/6