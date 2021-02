Michelin : prévoit un rebond de son résultat en 2021, après un exercice 2020 difficile

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le fabricant de pneumatiques Michelin a annoncé lundi tabler sur un rebond de son résultat opérationnel en 2021 après avoir dépassé les attentes sur cet indicateur en 2020, malgré des comptes annuels en net repli dans le contexte de la crise sanitaire.

"Hors nouvel effet systémique lié au Covid-19", Michelin s'est fixé pour objectif un résultat opérationnel des secteurs annuel supérieur à 2,5 milliards d'euros à parités constantes en 2021, avec un cash-flow libre structurel d'environ 1 milliard d'euros, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Par ailleurs, "dans un contexte qui reste encore très incertain avec les évolutions de la crise sanitaire, les marchés Tourisme camionnette devraient afficher une hausse comprise entre 6% et 10% sur l'année, les marchés Poids lourd une reprise entre 4% et 8% et les marchés des activités de spécialités une hausse comprise entre 8% et 12%", prévoit l'entreprise.

En 2020, le groupe a enregistré un résultat opérationnel des secteurs de 1,88 milliard d'euros, contre 3 milliards d'euros en 2019. La marge opérationnelle est ainsi passée de 12,5% à 9,2% des ventes d'une année sur l'autre.

Bien qu'en fort repli, la performance a dépassé les anticipations. Le groupe avait révisé en octobre dernier son objectif de résultat opérationnel pour 2020, tablant sur un résultat supérieur à 1,6 milliard d'euros à parité constante. Selon un consensus établi par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un résultat opérationnel des secteurs de 1,57 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 20,47 milliards d'euros sur l'année 2020, en recul de 15,2% par rapport à 2019.

La baisse s'explique essentiellement par des volumes en recul de 14%, du fait de la chute au premier semestre de la demande mondiale de pneumatiques consécutive à la crise sanitaire et aux mesures de restrictions de circulation associées.

L'impact des parités de change a été négatif de 2,6%, contre un effet périmètre positif de 0,2% et un effet prix-mix positif de 1,2%, le groupe soulignant sa "politique de prix rigoureuse dans un environnement rendu plus concurrentiel du fait de la forte chute des marchés" ainsi que sa "capacité à compenser dans ses prix les dépréciations de certaines devises".

Le résultat net s'est établi à 625 millions d'euros, contre 1,73 milliard d'euros en 2019.

Le consensus des analystes établi par FactSet tablait sur un chiffre d'affaires de 20,59 milliards d'euros et un résultat net de 736 millions d'euros.

Michelin a par ailleurs généré en 2020 un cash-flow libre structurel de 2 milliards d'euros, l'entreprise mettant en avant "la gestion rigoureuse de la trésorerie au cours de la crise". Le groupe a également bénéficié d'un niveau de stock exceptionnellement bas en fin d'année en raison de la reprise soutenue de la demande au second semestre.

"Le deuxième semestre a été marqué par le retour rapide de la demande mondiale à des niveaux proches voire supérieurs à ceux de 2019 pour certains segments d'activité, tirée notamment par le dynamisme de la Première monte à la fois en Tourisme camionnette et en Poids lourd", a indiqué le groupe. "Cette dynamique positive, initiée dès le troisième trimestre, a été amplifiée au quatrième trimestre", a ajouté la société.

A fin 2020, le ratio d'endettement de la société s'établissait à 28%, contre 39% un an plus tôt, soit une amélioration de 11 points.

Michelin proposera lors de la prochaine assemblée générale un dividende de 2,3 euros par action au titre de l'exercice 2020, à comparer à un dividende de 2 euros par action pour l'exercice 2019.

