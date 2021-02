Michelin : voit un retour à une activité pré-Covid après l'été 2022

15 février (Reuters) - MICHELIN A ANNONCE LUNDI AU COURS D'UNE TELECONFERENCE ANALYSTES:

* QU'IL NE S'ATTEND PAS A RETROUVER LE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE 2019 AVANT LE SECOND SEMESTRE 2022-DIRECTEUR FINANCIER.

* QUE D'AUTRES PERTURBATIONS DU SECTEUR AUTOMOBILE SONT EN EFFET VENUES S'AJOUTER A LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS, COMME LA SITUATION SUR LES PUCES-DIR.FIN.

* QU'IL ANTICIPE EN 2021 UN EFFET MIX PRIX NET-MATIERES PREMIERES LEGEREMENT POSITIF ET UN EFFET CHANGES FORTEMENT NEGATIF-DIR.FIN.