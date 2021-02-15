Michelin : voit un retour à une activité pré-Covid après l'été 2022

15 février (Reuters) - MICHELIN A ANNONCE LUNDI AU
COURS D'UNE TELECONFERENCE ANALYSTES:
* QU'IL NE S'ATTEND PAS A RETROUVER LE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE
2019
AVANT LE SECOND SEMESTRE 2022-DIRECTEUR FINANCIER.
* QUE D'AUTRES PERTURBATIONS DU SECTEUR AUTOMOBILE SONT EN
EFFET
VENUES S'AJOUTER A LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS, COMME LA
SITUATION SUR LES PUCES-DIR.FIN.
* QU'IL ANTICIPE EN 2021 UN EFFET MIX PRIX NET-MATIERES
PREMIERES
LEGEREMENT POSITIF ET UN EFFET CHANGES FORTEMENT
NEGATIF-DIR.FIN.
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(Gilles Guillaume)