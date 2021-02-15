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MICHELIN SCA

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Michelin : voit un retour à une activité pré-Covid après l'été 2022

15/02/2021 | 18:57
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15 février (Reuters) - MICHELIN A ANNONCE LUNDI AU COURS D'UNE TELECONFERENCE ANALYSTES:

* QU'IL NE S'ATTEND PAS A RETROUVER LE NIVEAU D'ACTIVITÉ DE 2019 AVANT LE SECOND SEMESTRE 2022-DIRECTEUR FINANCIER.

* QUE D'AUTRES PERTURBATIONS DU SECTEUR AUTOMOBILE SONT EN EFFET VENUES S'AJOUTER A LA PANDÉMIE DE CORONAVIRUS, COMME LA SITUATION SUR LES PUCES-DIR.FIN.

* QU'IL ANTICIPE EN 2021 UN EFFET MIX PRIX NET-MATIERES PREMIERES LEGEREMENT POSITIF ET UN EFFET CHANGES FORTEMENT NEGATIF-DIR.FIN. Pour plus de détails, cliquez sur (Gilles Guillaume)


© Reuters 2021
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Données financières
CA 2020 20 562 M 24 940 M -
Résultat net 2020 737 M 894 M -
Dette nette 2020 4 522 M 5 485 M -
PER 2020 28,8x
Rendement 2020 1,75%
Capitalisation 20 812 M 25 224 M -
VE / CA 2020 1,23x
VE / CA 2021 1,11x
Nbr Employés 118 400
Flottant 93,8%
Graphique MICHELIN SCA
Durée : Période :
Michelin SCA : Graphique analyse technique Michelin SCA | Zone bourse
Graphique plein écran
Tendances analyse technique MICHELIN SCA
Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreHaussière
Evolution du Compte de Résultat
Consensus
Vente
Achat
Recommandation moyenne ACHETER
Nombre d'Analystes 18
Objectif de cours Moyen 120,14 €
Dernier Cours de Cloture 116,70 €
Ecart / Objectif Haut 20,8%
Ecart / Objectif Moyen 2,94%
Ecart / Objectif Bas -10,0%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Nom Titre
Florent Menegaux Chief Executive Officer
Jean-Dominique Senard Chief Executive Officer & General Partner
Marc Henry Chief Financial Officer
Michel Rollier Chairman-Supervisory Board
Terry K. Gettys Executive Vice President-Research & Development
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapitalisation (M$)
MICHELIN SCA11.20%25 224
BRIDGESTONE CORPORATION30.32%29 586
KUMHO PETROCHEMICAL CO., LTD.84.83%6 332
NOKIAN RENKAAT OYJ3.89%5 016
GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (THE)28.96%3 281
SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.30.55%2 902
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