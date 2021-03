Mobilité et modes de vie post-COVID : À quels changements aspirent les 18-34 ans ?

Paris - Nantes - Madrid - Montréal - New York - Seattle, le 9 mars 2021 - Confinés ou contraints dans leur mobilité par la pandémie, les jeunes urbains de 18-34 ans veulent changer leurs habitudes de mobilité et au-delà, leurs modes de vie.

Movin'On, le premier écosystème mondial pour une mobilité durable, présente les résultats de l'étude menée par son partenaire Kantar, leader mondial de la data, des études et du conseil, auprès de jeunes urbains, étudiants ou jeunes actifs (18-34 ans), engagés pour l'environnement. Les résultats de cette étude qualitative constituent un véritable carnet de tendances, qui donne certaines clés pour mieux comprendre les enjeux de la mobilité de demain vus par ces jeunes générations. Il y a un peu plus d'un an, elles descendaient dans la rue, appelant les gouvernements à agir pour le climat, à repenser leurs politiques, à prendre leurs responsabilités. Et puis la COVID a frappé : tout le monde chez soi !

Avec le soutien de cinq de ses membres - Accenture, CGI, Kantar, Michelin et Microsoft- Movin'On a souhaité comprendre les conséquences de cette crise sanitaire unique, des mois de confinement et de mobilité contrainte, sur la mobilité des jeunes, leurs envies et leurs attentes. En effet, l'intégration des jeunes générations dans ses travaux fait partie de la stratégie collective de Movin'On, qui est définitivement tournée vers l'action.

Les 18-34 ans, urbains, se projettent dans une nouvelle mobilité post COVID : plus pragmatiques qu'idéalistes, ils ne rejettent aucun moyen de transport et rêvent toujours de voitures pourvu qu'elles soient propres. Ils ont adopté de nouvelles habitudes de mobilité avec la COVID et comptent bien les garder, quitte à adapter leurs modes de vie. Ils veulent une « mobilité hybride » où les modes de transport, tout comme le travail et la vie privée ne s'opposent plus. Des changements pour lesquels ils mesurent la nécessaire collaboration des entreprises et des pouvoirs publics, et dont ils comptent bien être partie prenante.