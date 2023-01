Micro Focus International sera remplacé par Hunting dans l'indice FTSE 250

(Alliance News) - Micro Focus International PLC sera supprimé de l'indice FTSE 250, a annoncé jeudi le FTSE Russell, dans le cadre de son rachat par Open Text Corp.

La société de logiciels d'entreprise mondiale basée à Berkshire sera supprimée de l'indice FTSE 250 et remplacée par Hunting PLC, à compter du 31 janvier.

Par conséquent, Hunting sera supprimée de l'indice FTSE SmallCap.

En août, Micro Focus a accepté d'être rachetée par la société de logiciels Open Text, basée en Ontario, au Canada, pour un montant de 5,1 milliards de livres sterling, dans le cadre d'une reprise qui inclut la dette de Micro Focus.

Dans sa dernière mise à jour commerciale en décembre, Hunting a déclaré que ses activités étaient conformes aux attentes du marché pour 2022.

Le fournisseur de services à l'industrie pétrolière et gazière basé à Londres a déclaré qu'il s'attendait à ce que le bénéfice annuel avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement soit d'environ 50 millions USD, ce qui serait en hausse par rapport à seulement 3,1 millions USD en 2021 et également par rapport à 26,1 millions USD en 2020.

À l'horizon 2023, Hunting a relevé ses prévisions d'Ebitda à une fourchette de 85 à 90 millions USD, contre environ 80 millions USD précédemment.

Les actions de Micro Focus International ont clôturé en baisse de 0,1% à 531,40 pence jeudi à Londres. Hunting a clôturé en baisse de 0,5% à 336,44 pence.

Par Abby Amoakuh, journaliste d'Alliance News

