Micro-X, innovateur dans le domaine des rayons X, a publié une présentation en réalité virtuelle de la technologie mobile de diagnostic des accidents vasculaires cérébraux (AVC). La VR montre comment le scanner de tête est conçu pour être utilisé dans une ambulance, apportant un diagnostic mobile de l'AVC au patient afin de réduire le temps de traitement. Stocké sur le côté d'une ambulance, le scanner de tête peut être facilement ouvert et utilisé et, s'il est construit avec succès, il enverra des images aux cliniciens spécialisés dans les accidents vasculaires cérébraux pour qu'ils puissent établir un diagnostic. Le dispositif médical est actuellement en cours de développement et devrait commencer les essais cliniques chez l'homme à la fin de cette année.

Une fois terminé, le Micro-X Head CT pèsera moins de 70 kg et contiendra 21 mini-tubes à rayons X, alors qu'un CT classique pèse plus de 1200 kg avec un tube à rayons X dans un portique rotatif. La technologie brevetée Nano Electronic X-ray de Micro-X utilise des nanotubes de carbone pour miniaturiser les tubes à rayons X. Les unités mobiles de traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) - des véhicules spécialisés entièrement équipés et construits sur mesure pour accueillir un scanner modifié, mais toujours très lourd (plus de 500 kg), et du personnel spécialisé dans les accidents vasculaires cérébraux - sont en train d'être introduites dans toute l'Australie.

L'équipement et le personnel requis représentent un coût élevé, l'ambulance construite sur mesure devant également être renforcée pour supporter le poids du tomodensitomètre. Les bons résultats obtenus par ces unités plaident en faveur d'une solution véritablement mobile, moins coûteuse et plus largement déployable. Le développement de la première technologie mobile de Micro-X pour les accidents vasculaires cérébraux est financé à hauteur de 8 millions de dollars sur une subvention de 40 millions de dollars accordée à l'Australian Stroke Alliance dans le cadre du Medical Research Future Fund du gouvernement australien.