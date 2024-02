Micro-X Limited est une société australienne qui développe et commercialise une gamme de produits pour les marchés mondiaux de la santé et de la sécurité, sur la base d'une technologie exclusive d'émetteur à cathode froide et à nanotubes de carbone (CNT). Le contrôle électronique des émetteurs grâce à cette technologie permet d'obtenir des produits à rayons X dont la taille, le poids et les besoins en énergie sont considérablement réduits, ce qui favorise la mobilité et la facilité d'utilisation sur les marchés existants des rayons X, ainsi qu'une série de nouvelles applications dans le domaine de la sécurité et de la défense. Les produits de la société comprennent des appareils de radiologie numérique mobiles, des caméras à rayons X pour les explosifs intermittents, des scanners de bagages miniatures et des scanners cérébraux pour la tomographie assistée par ordinateur (CT). Ses produits commerciaux de radiologie numérique mobile sont vendus pour l'imagerie diagnostique dans les secteurs de la santé, de l'armée et des applications vétérinaires. La société se concentre également sur la conception d'un portail de contrôle aéroportuaire pour le ministère américain de la sécurité intérieure.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés