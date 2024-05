Micro-X Limited est une société australienne qui développe et commercialise une gamme de produits destinés aux marchés mondiaux de la santé et de la sécurité, basés sur la technologie des émetteurs à cathode froide et à nanotubes de carbone (CNT). Le contrôle électronique des émetteurs grâce à cette technologie permet d'obtenir des produits à rayons X avec une réduction significative de la taille, du poids et des besoins en énergie, ce qui favorise la mobilité et la facilité d'utilisation sur les marchés existants des rayons X et dans une série d'applications de sécurité et de défense. Son portefeuille de produits couvre quatre applications à marge élevée dans les domaines de la santé et de la sécurité. Ses segments comprennent Micro-X Limited Australia et Micro-X Inc United States. Ses produits comprennent les appareils mobiles de radiographie, la caméra Argus, le scanner miniature pour bagages et le scanner de tête. Les produits commerciaux de radiologie numérique mobile de la société sont vendus pour l'imagerie diagnostique dans les soins de santé mondiaux, les applications militaires et vétérinaires, et la caméra à rayons X Argus, destinée à la sécurité et à la défense, est également disponible dans le commerce.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés