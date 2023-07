Microba Life Sciences Limited est une entreprise australienne spécialisée dans le microbiome de précision. La société est engagée dans la découverte et le développement de thérapies pour les principales maladies chroniques et fournit des services d'analyse du microbiome intestinal à l'échelle mondiale aux chercheurs, aux cliniciens et aux consommateurs. Elle propose une gamme de plateformes, telles que la plateforme d'analyse, la plateforme de découverte et la plateforme thérapeutique. Grâce à ses plateformes d'analyse et de découverte, elle identifie des thérapies et des outils de diagnostic dérivés du microbiome pour faire progresser la médecine. Elle fournit des mesures précises et complètes du microbiome intestinal humain. Grâce à sa plateforme d'analyse, elle génère une banque de données mondiale d'échantillons de microbiome et de métadonnées associées afin de développer de nouvelles solutions de santé. Sa plateforme de découverte permet à ses partenaires d'accéder à cette banque de données pour découvrir des opportunités de produits à partir de données. Sa plateforme thérapeutique est une plateforme reproductible pour les pistes thérapeutiques microbiennes. L'entreprise a deux segments : Testing Services, et Research & Development.

Secteur Installations et services en soins de santé