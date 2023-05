Sondrel s'attend à des recettes contractuelles plus tardives que prévu

Sondrel Holdings PLC - Société de technologie des micropuces basée à Reading, Royaume-Uni - Fait état de l'avancement de la livraison de circuits intégrés spécifiques à une application à un client qui est un fabricant d'équipement d'origine dans le domaine de l'automobile. Fait état de "progrès et d'investissements significatifs". Explique que les étapes clés ont été redéfinies et que le paiement lié à la deuxième étape du projet, précédemment prévu pour le premier trimestre, est maintenant attendu pour les prochains mois. Sondrel s'attend à ce que les volumes de production typiques pour chaque contrat génèrent des revenus de 10 à 100 millions de livres sterling par an et estime que le contrat avec le client OEM de niveau 1 pourrait générer des revenus de production se situant dans la partie supérieure de cette fourchette. La livraison des autres projets ASIC en cours se poursuit conformément à ses attentes. Sur la base des volumes de production et de la durée de vie actuellement prévus par les clients, Sondrel estime que les revenus liés à la production et à la fourniture de ces deux projets pourraient dépasser 20 millions USD sur trois ans et 25 millions USD sur cinq ans.

Cours actuel de l'action : 53,00 pence, en baisse de 2,8 % à Londres ce lundi

Variation sur 12 mois : en baisse de 8,6%.

Par Jeremy Cutler, journaliste à Alliance News

