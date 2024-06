L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration et des rapports général et spécial des commissaires aux comptes, a approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2023, ainsi que les opérations traduites dans ses comptes et résumées dans ses rapports, a donné quitus au conseil d'administration et aux commissaires aux comptes au titre dudit exercice. En outre, elle a nommé le cabinet ''Tree Partners Advisory'', représentée par Monsieur Mohamed El Ghali SAFRAOUI, pour un mandat de Commissariat aux comptes d'une durée de trois (3) années ; ledit mandat arrive à terme à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2026.

Disclaimer

Micro Data SA published this content on 27 June 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 27 June 2024 12:26:37 UTC.