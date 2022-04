Microdata S A : - Résultats financiers 2021 et avis de convocation à l'AGO du 22 juin 2022 25/04/2022 | 12:29 Envoyer par e-mail :

Mesdames, Messieurs, les aconnaires de la société MICRODATA, société anonyme au capital de 42 000 000,00 dirhams, dont le numéro d'immatriculaon au registre de commerce est le 62859, dont le siège est à Casablanca, 30, Boulevard Ibnou Sina, Hay Hassani, sont convoqués en assemblée générale ordinaire, le Mercredi 22 Juin 2022, et sera tenue par visioconférence, en vue de délibérer et de statuer sur l'ordre du jour ci-dessous. Les modalités de parcipaon à distance à ladite AGO seront précisées dans un communiqué spécial qui sera publié par un journal d'annonces légales, et aussi sur le site Web instuonnel de Microdata, à l'approche de la date de tenue de l'AGO. Par ailleurs, le rapport financier annuel de Microdata au tre de l'exercice 2021 est consultable en ligne sur le lien : hp://www.microdata.ma/2021-2/ • Lecture des rapports du Conseil d'administraon et des Commissaires aux comptes ;

• Approbaon des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

• Approbaon du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les convenons visées à l'arcle 56 de la Loi 17-95, telle que modifiée et complétée, conclues ou exécutées au cours de l'exercice ;

• Quitus aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes ;

• Renouvellement ou nominaon d'un Commissaire aux comptes ;

• Affectaon du résultat de l'exercice ;

• Fixaon du montant annuel des jetons de présence alloué aux membres du Conseil d'Administraon de Microdata ;

• Pouvoirs en vue des formalités légales ;

• Clôture de l'Assemblée avec la session des ''Quesons diverses''. Les propriétaires d'acons au porteur devront déposer ou faire adresser par leur banque au siège social, cinq jours avant la réunion, les aestaons constatant leur inscripon en compte auprès d'un intermédiaire financier. Les tulaires d'acons nominaves devront avoir été préalablement inscrits en compte, soit en nominaf pur ou en nominaf administré, cinq jours avant la réunion. Ils seront admis à cee assemblée sur simple jusficaon de leur identé. Conformément à l'arcle 121 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, les aconnaires détenteurs du pourcentage d'acons prévu par l'arcle 117, disposent d'un délai de dix (10) jours à compter de la publicaon du présent avis de convocaon, pour demander, par lere recommandée avec accusé de récepon, l'inscripon du projet de résoluons à l'ordre du jour de l'assemblée. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture des rapports du Conseil d'administraon et des Commissaires aux comptes, approuve le bilan et les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2021 tels qu'ils sont présentés, se soldant par un bénéfice net comptable de 45 561 229,33 Dirhams. Elle approuve également les opéraons traduites par ces comptes ou résumées dans ces rapports. L'Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les convenons visées à l'arcle 56 de la Loi 17-95 telle que modifiée et complétée, approuve les opéraons conclues ou exécutées au cours de l'exercice. En conséquence de l'adopon des résoluons ci-dessus, l'Assemblée Générale Ordinaire donne aux administrateurs et aux Commissaires aux comptes quitus de l'exécuon de leur mandat pour l'exercice 2021. L'Assemblée Générale Ordinaire prend acte de l'arrivée à terme du mandat du Commissaire aux comptes, Cabinet N. Amar Audit & Consulng. Elle décide de nommer ... en qualité de Commissaire aux comptes pour une durée de trois (3) années, arrivant à terme à l'issue de l'Assemblée Générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2024. L'Assemblée Générale Ordinaire décide, sur proposion du Conseil d'administraon, d'affecter comme suit les résultats de l'exercice : Elle décide, en conséquence, de distribuer au tre de l'exercice 2021, un dividende global de 45 360 000,00 Dirhams, soit 27,0 dirhams par acon, payable à compter du 21 Juillet 2022, selon les modalités prévues par la réglementaon en vigueur. Elle décide, en outre, d'affecter au compte report à nouveau le solde non distribué, soit 78 380 248,64 Dirhams. L'Assemblée Générale des aconnaires, statuant aux condions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées Générales ordinaires, après voir pris connaissance du rapport du conseil d'administraon sur les projets de résoluons, mainent à 280 000 Dirhams l'enveloppe brute annuelle des jetons de présence à allouer aux membres du Conseil d'Administraon au tre de l'exercice 2021. L'Assemblée Générale Ordinaire donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou extrait du présent procès-verbal pour accomplir les formalités prescrites par la Loi. MICRODATA S.A. Siège social : 30, Bd Ibnou Sina, Hay Hassani - Casablanca Tél : +212 5 29 00 95 00 / Fax : +212 5 22 94 85 89 AVIS DE CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU MERCREDI 22 JUIN 2022 A 10 H ORDRE DU JOUR PROJET DE RÉSOLUTIONS A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DU MERCREDI 22 JUIN 2022 Première résoluon : Deuxième résoluon : Troisième résoluon : Quatrième résoluon : Cinquième résoluon : • + Bénéfice net comptable 45 561 229,33 Dirhams • + Report à nouveau antérieur 78 179 019,31 Dirhams • - Réserve légale (5%) 0,00 Dirhams • = Bénéfice distribuable 123 740 248,64 Dirhams • - Dividendes 45 360 000,00 Dirhams • = Solde au compte report à nouveau 78 380 248,64 Dirhams Sixème résoluon : Sepème résoluon : SITUATION AU 31 DECEMBRE 2021 BILAN ACTIF (dirhams) IMMOBILISATIONS EN NON VALEUR (A) Frais préliminaires Charges à répartir sur plusieurs exercices A C T I FI M M O B I L I S E Primes de remboursements des obligations IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) Immobilisations en recherche et développement Brevets, marques, droits et valeurs similaires Fonds commercial Autres immobilisations incorporelles IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) Terrains Constructions Installations techniques, matériel et outillage Matériel de transport Mobilier, matériel de bureau et aménagements divers Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) Prêts immobilisés Autres créances financières Titres de participation Autres titres immobilisés ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) Diminution des créances immobilisées Augmentation des dettes financières TOTAL I ( A + B + C + D + E )STOCKS (F) Marchandises A C T I F Matières et fournitures consommables Produits en cours Produits intermédiaires, et produits résiduels Produits finis CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) C I R C U L A N T Fournis. débiteurs. avances et acomptes Clients et comptes rattachés Personnel Etat Comptes d'associés Autres débiteurs Comptes de régularis. actif TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT (H) ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (I) (Eléments circulants) TOTAL II ( F + G + H + I )TRESORERIE - ACTIF T RE S O Chèques et valeurs à encaisser Banque, T.G et C.C.P Caisse, Régies d'avances et accréditifs TOTAL IIITOTAL GENERAL I + II + III exercice clos le 31 décembre 2021 EXERCICE au 31/12/2021 349 809 714,19 EXERCICE PRECEDENTBrut 2 569 269,36 270 681 838,39 Amortissements et provisions 289 036 807,86 2 000 000,00 800 000,00 1 200 000,00 NetNet1 600 000,00 2 000 000,00 15 404 485,69 52 635 056,05 51 253 210,42 27 394,83 23 247 796,44 20 271 705,27 58 782 152,14 58 782 152,14 52 635 056,05 1 354 450,80 1 990 754,19 6 838 410,33 9 508 200,00 3 615 548,11 712 777,00 4 564,00 817 341,00 158 750,17 101 250,17 309 546,83 100 000,00 367 551,11 13 663,31 57 500,00 260 038,11 3 301 787,15 5 190 513,70 4 333 986,07 2 078 590,61 2 078 590,61 2 493 860,11 415 269,50 800 000,00 772 160,81 415 269,50 56 527,63 56 527,63 347 315 854,08 2 569 269,36 270 266 568,89 288 621 538,36 15 404 485,69 52 635 056,05 51 253 210,42 27 394,83 52 635 056,05 1 354 450,80 18 057 282,74 15 937 719,20 56 703 561,53 56 703 561,53 1 990 754,19 3 536 623,18 1 200 000,00 2 843 387,30 9 508 200,00 712 777,00 4 564,00 817 341,00 101 250,17 102 222,54 100 000,00 367 551,11 13 663,31 49 508,72 972,37 295 928 429,19 1 600 000,00 1 805,62

1 805,62 16 523 161,16 9 508 200,00 3 024 164,71 75 040,24 3 915 756,21 792 633,00 688 069,004 564,00 100 000,00 18 917 599,78 32 716 332,87 32 716 332,87 249 895 403,18 1 526 455,24 243 365 418,30 4 227 015,91 766 620,359 893,38 12 021 931,70 1 294 761,44 79 169 063,16 79 134 347,3234 715,84 79 169 063,16 425 692 566,68 F I N A N C E M E N TP E R M A N E N TPASSIF CIRCULANTT R E S O BILAN PASSIF (dirhams) CAPITAUX PROPRES Capital social ou personnel (1) Moins : actionnaires, capital souscrit non appelé, Capital appelé dont verse Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecarts de réévaluation Réserve légale Autres réserves exercice clos le 31 décembre 2021 Report à nouveau Résultats nets en instance d'affectation (2) Résultats net de l'exercice (2) CAPITAUX PROPRES ASSIMILES Subventions d'investissement Provisions réglementées DETTES DE FINANCEMENT Emprunts obligatoires Autres dettes de financement PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques Provisions pour charges ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Augmentations des créances immobilisées Diminution des dettes de financement DETTES DU PASSIF CIRCULANT Fournisseurs et comptes rattachés Clients créditeurs, avances et acomptes Personnel Organismes sociaux Etat Comptes d'associés Autres créanciers Comptes de régularisation - passif AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ECARTS DE CONVERSION-PASSIF (Eléments circulants)TOTAL II ( F + G + H )TRESORERIE - PASSIF Crédits d'escompte Crédits de trésorerie Banques de régularisation TOTAL GENERAL I + II + III 7 684 373,81 418 008 192,87 394 015 092,13 (1) Capital personnel débiteur.

(2) Bénéficiaire (+), déficitaire (-) (2) Total des capitaux propres EXERCICE au EXERCICE 31/12/2021 PRECEDENT 42 000 000,00 42 000 000,00 4 200 000,00 4 200 000,00 78 179 019,31 69 501 123,15 45 561 229,33 64 117 896,16 169 940 248,64 179 819 019,31 908 516,00 2 406 341,14 908 516,00 2 406 341,14 TOTAL I ( A + B + C +D+ E ) 170 848 764,64 182 225 360,45 (F) 147 941 754,25 129 173 536,41 106 251 611,69 77 311 956,18 628 691,61 101 298,00 2 347 777,08 2 026 226,00 3 420 056,92 3 382 193,20 33 771 344,74 44 099 673,37 1 159 412,26 1 656 780,74 362 859,95 595 408,92 1 990 754,19 1 294 761,44 2 587 252,72 2 470 288,06 152 519 761,16 132 938 585,91 94 639 667,07 78 851 145,77 94 639 667,07 78 851 145,77 94 639 667,07 78 851 145,77 418 008 192,87 394 015 092,13 (E) (A) (B) (C) (D) (G) (H)TOTAL III COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES NATUREI PRODUITS D'EXPLOITATION E X P L O I T A T I O N Ventes de marchandises (en l'état) Ventes de biens et services produits Chiffre d'affaires Variation de stocks de produits (+) Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même Subventions d'exploitation Autres produits d'exploitation Reprises d'exploitations; transferts de charge II CHARGES D'EXPLOITATION Achats revendus (2) de marchandises Achats consommés (2) de matières et fournitures Autres charges externes Impôts et taxes Charges de personnel Autres charges d'exploitation Dotations d'exploitation III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )

IV PRODUITS FINANCIERS Produits des titres de participation et Autres titres F I N A N C I E R Gains de change Intérêts et autres produits financiers Reprises financières; transferts de charges V CHARGES FINANCIERES Charges d'intérêts Pertes de change Autres charges financières Dotations financières VI RESULTAT FINANCIER (IV-V)

VII RESULTAT COURANT (III+VI) N O NC O U R A N T

VIII PRODUITS NON COURANTS Produits des cessions d'immobilisation Subventions d'équilibre Reprises sur subventions d'investissement Autres produits non courants Reprises non courantes : transferts de charges IX CHARGES NON COURANTES Valeurs nettes d'amortissements des immobilisations cédées Subventions accordées Autres charges non courantes Dotations non courantes aux amortissements et aux prov. TOTAL IX X RESULTAT NON COURANT (VIII-IX)

XI RESULTAT AVANT IMPOT (VII ± X)

XII IMPOTS SUR LES RESULTATS

XIII RESULTAT NET (XI-XII)

XIV TOTAL DES PRODUITS (I+IV+VIII)

XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)

1) Variation de stocks :stock final - stock initial ;augmentation (+) ;diminution (-). 2) Achats revendus ou consommés :achats - variation de stocks. exercice clos le 31 décembre 2021 Exercice du 01/01/2021 au 31/12/2021 OPERATIONS Propres à l'exercice 1 541 091 531,85 22 535 288,65 563 626 820,50 Concernantles exercices précédents 2 TOTAUX DEL'EXERCICETOTAUX DEL'EXERCICEPRECEDENT 3 = 1 + 2 4 541 091 531,85656 318 664,5422 535 288,65563 626 820,50678 986 529,92 22 667 865,38 (1) TOTAL I 2 055 096,21 565 681 916,71 2 055 096,21565 681 916,71680 615 720,36 1 629 190,44 437 527 458,35 437 527 458,35529 848 481,69 892 803,92 892 803,92 955 053,43 13 260 315,43 13 260 315,43 12 811 912,44 5 201 332,90 5 201 332,90 7 012 089,94 TOTAL II 3 561 326,15 488 948 913,85 28 225 677,10 280 000,00 26 566 484,043 480 353,64488 948 913,85580 674 375,18 28 225 677,10 280 000,00 3 561 326,15 76 733 002,86 99 941 345,18 TOTAL IV 3 138 393,08 127 703,08 1 294 761,44 4 560 857,60 3 138 393,08127 703,08 1 294 761,44 4 560 857,60 6 817 168,76934 690,44266 683,538 018 542,73 1 494 491,58 1 494 491,58 2 853 342,80 6 767 020,06 6 767 020,06 7 281 417,11 1 990 754,19 1 990 754,19 1 294 761,44 TOTAL V 10 252 265,83 10 252 265,83 -5 691 408,2371 041 594,63 11 429 521,35-3 410 978,6296 530 366,56 75 000,00 TOTAL VIII 679 000,93 679 000,93 679 000,93 679 000,93 15 097,642 000 000,002 090 097,64 41 262,25 4 508 803,23 4 508 803,23 4 187 549,79 4 508 803,23 -3 829 802,3067 211 792,33 4 508 803,23 4 228 812,04-2 138 714,40 94 391 652,16 21 650 563,00 21 650 563,00 30 273 756,00 45 561 229,33 64 117 896,16 570 921 775,24690 724 360,73525 360 545,91626 606 464,57 45 561 229,33 64 117 896,16

