La crise des chauffeurs routiers au Royaume-Uni stimule l'entreprise de logiciels de transport Microlise 28/09/2021 | 12:00

La société britannique Microlise, spécialisée dans les logiciels de transport, a vu son bénéfice annuel de base bondir de plus d'un tiers, la pénurie de chauffeurs routiers et la pression des coûts ayant contraint le secteur à s'efforcer de devenir plus efficace. Le départ de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, la pandémie de COVID-19 et la pénurie de chauffeurs ont mis à rude épreuve les chaînes d'approvisionnement à travers le pays, rendant la gestion efficace des flottes de plus en plus importante, surtout lorsque les salaires des chauffeurs augmentent. Le directeur général de Microlise, Nadeem Raza, a déclaré à Reuters que les clients étaient sous pression pour livrer davantage de commandes sans augmenter les coûts. "Ils vont chercher d'autres moyens d'économiser de l'argent dans leurs opérations, car ils ne veulent pas répercuter ces coûts sur leurs clients", a-t-il déclaré. Microlise, qui a fait son entrée sur le marché junior AIM de Londres fin juillet, a déclaré mardi que le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement avait bondi de 37 % pour atteindre 7,6 millions de livres (10,4 millions de dollars) au cours des 12 mois précédant la fin du mois de juin. Le chiffre d'affaires a augmenté de 14 % pour atteindre 57 millions de livres. Microlise, dont les actions ont bondi de plus de 70 % depuis son introduction en bourse, analyse les données relatives aux flottes et aux conducteurs pour aider ses clients à améliorer leur rendement et à économiser du carburant. Ses actions étaient en hausse de 1,1 % dans les premiers échanges, ce qui lui confère une valeur marchande de 272 millions de livres. Microlise a ajouté 50 nouveaux clients au cours de l'année, avec une forte demande pour ses services alors que la Grande-Bretagne est aux prises avec une pénurie aiguë de conducteurs de poids lourds qui a récemment laissé les stations-service à sec. L'entreprise, qui aide également ses clients à se conformer à une réglementation environnementale plus stricte, compte désormais plus de 400 clients. (1 $ = 0,7311 livre) (Reportage de Muvija M à Bengaluru ; Montage de Mark Potter)

© Zonebourse avec Reuters 2021

