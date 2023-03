Microlise acquiert Vita Software pour 2,1 millions de GBP

Microlise Group PLC - Fournisseur de solutions technologiques de transport de type "software-as-a-service" pour les opérateurs de flotte, basé à Nottingham, en Angleterre - Acquiert Vita Software, fournisseur de solutions de gestion du transport, pour un montant de 2,1 millions de GBP. Cette acquisition permettra d'élargir sa gamme de solutions technologiques de transport. Elle s'attend à ce que Vita Software accroisse immédiatement ses bénéfices. L'intégration des activités et des produits commencera immédiatement, selon Microlise, qui ajoute que tout le personnel existant sera conservé.

Microlise paiera un prix initial de 1,86 million de livres sterling pour Vita Software, financé par les réserves de trésorerie existantes de la société. Elle versera une contrepartie différée de 200 000 GBP après 12 mois, sous réserve d'éventuelles réclamations.

Le directeur général, Nadeem Raza, a déclaré : "Il s'agit de la première d'un certain nombre d'acquisitions ciblées en cours de réalisation, qui s'inscrivent dans notre plan à long terme visant à proposer une gamme complète de solutions destinées aux flottes de toutes tailles dans nos zones géographiques stratégiques... Cette acquisition nous offrira également d'importantes possibilités de ventes incitatives et croisées, ce qui nous permettra de renforcer nos relations avec nos clients et de consolider notre position en tant que fournisseur de premier plan de solutions technologiques pour le transport".

Cours actuel de l'action : 159,40 pence, en hausse de 2,8 % à Londres mardi après-midi

Variation sur 12 mois : + 6,6 %.

Par Heather Rydings, journaliste économique d'Alliance News

