Microlise Group plc est un fournisseur de technologie Software as a service (SaaS) basé au Royaume-Uni, qui propose des solutions de gestion de flotte et d'Internet industriel des objets. Avec une gamme de produits et de services utilisés par environ 400 entreprises clientes dans le monde, la société aide les entreprises de toutes formes et tailles, dans un large éventail de secteurs, à gérer l'ensemble de leurs opérations logistiques et de leurs produits. Ses produits télématiques pour les flottes comprennent le suivi des flottes, l'utilisation des flottes, la performance des conducteurs, les communications avec les conducteurs, la télématique des remorques et la surveillance de la température. Ses produits de sécurité, de santé et de conformité comprennent la gestion de la sécurité des flottes, les systèmes multicaméras pour véhicules, la gestion des tachygraphes, l'alerte en cas de rupture de pont et la santé des véhicules. Ses services de gestion des trajets comprennent la gestion des horaires, la gestion des itinéraires, la planification et l'optimisation, la communication avec les clients et la gestion du personnel et des ressources. Ses produits de gestion des livraisons comprennent la preuve électronique de livraison et la gestion des sous-traitants.

Secteur Services et conseils en informatique