Micromem Technologies Inc. est une société canadienne qui s'occupe de la conception, du développement et de la fourniture d'applications de capteurs pour des entreprises opérant à l'échelle internationale dans divers segments industriels. Ses applications comprennent des solutions de capteurs de pétrole, des solutions d'intégrité structurelle, des solutions de détection de nanoparticules et des solutions de stockage d'énergie. Ses solutions de capteurs d'huile comprennent le produit commercialisé de détection du traceur AROMA, le capteur de dégradation de l'huile de transformateur de puissance, le système de capteurs MEMS pour l'analyse de l'usure en temps réel et le système intégré d'analyse des bouchons de carter d'huile. Ses solutions d'intégrité structurelle comprennent la surveillance des lignes électriques, la solution de capteur d'intégrité du ciment et la solution de détection de la corrosion. Ses solutions de détection des nanoparticules comprennent un capteur de fracturation à l'échelle nanométrique et une plateforme de détection des nanoparticules magnétiques. Elle a développé un prototype de dispositif miniaturisé de spectroscopie par claquage induit par laser (LIBS) basé sur sa technologie de détection de nanoparticules fluorescentes et ses capacités MEMS.