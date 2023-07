Helbiz, Inc. (Helbiz), anciennement GreenVision Acquisition Corp, est engagée dans la fourniture de solutions de micro-mobilité partagée pour les zones urbaines. La société propose une flotte de véhicules diversifiée, comprenant des scooters électriques, des bicyclettes électriques et des cyclomoteurs électriques sur une seule plateforme, Helbiz, dans environ 35 villes du monde. Les utilisateurs de la société peuvent déverrouiller les véhicules selon leurs besoins en cliquant sur un bouton depuis leur smartphone, ce qui aide les gens à se déplacer dans les villes. Les produits et services de style de vie urbain de Helbiz comprennent des services de streaming en direct (Helbiz Live), des services de livraison de nourriture (Helbiz Kitchen), HelbizMoped, Helbiz One et Mobility Analytics. Mobility Analytics est engagé dans la fourniture d'une solution axée sur les données pour les défis de la mobilité urbaine. L'application mobile de la société (App) est disponible sur Apple App Store et Google Play.

Secteur Services à la personne