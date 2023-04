L'esprit du marché : L'impulsion mondiale s'accélère, les taux repartent à la hausse

Alors que les investisseurs s'attendent généralement à une récession, l'accélération de l'économie mondiale remet en cause ce scénario et permet aux taux d'intérêt de repartir à la hausse, alors que les turbulences bancaires du mois de mars s'estompent.

L'économie chinoise a progressé à un rythme plus rapide que prévu de 4,5 % au premier trimestre, ce qui s'explique en grande partie par la levée des restrictions strictes imposées par le COVID cette année et par la croissance annuelle des ventes au détail, qui a triplé en mars pour atteindre le chiffre impressionnant de 10,6 %. La croissance de l'industrie au cours de l'année qui s'est achevée en mars a également presque doublé, bien que les prévisions aient été légèrement dépassées.

Alors que la semaine dernière, l'annonce d'un boom des exportations chinoises en mars a largement préparé les marchés à l'annonce des données de mardi, l'un des résultats est que les économistes revoient maintenant à la hausse leurs prévisions de croissance pour l'ensemble de l'année. JPMorgan a revu à la hausse ses prévisions pour la Chine en 2023, les faisant passer de 6,0 % à 6,4 %.

Ce rebond de la demande mondiale s'est également reflété dans les derniers sondages des usines américaines. La Réserve fédérale de New York a déclaré lundi que son baromètre de l'activité manufacturière dans l'État de New York avait augmenté pour la première fois en cinq mois en avril, les mesures des nouvelles commandes et des expéditions ayant fait un bond.

Les chiffres des mises en chantier et des permis de construire pour le mois de mars étant publiés ultérieurement, il y a également eu des signes de ralentissement sur le marché immobilier américain. La confiance des constructeurs américains de maisons individuelles s'est améliorée pour le quatrième mois consécutif en avril, la pénurie de logements anciens et la baisse des taux hypothécaires ayant stimulé la demande.

Hormis le panorama surprenant de State Street, qui a vu ses actions perdre plus de 9 % lundi, les autres grandes banques qui ont publié leurs résultats du premier trimestre semblent avoir mis le stress du mois de mars derrière elles.

Bank of America, Goldman Sachs et Bank of New York Mellon figurent parmi les grands noms qui présenteront leurs résultats mardi, de même que le géant de la diffusion en continu Netflix.

L'attention portée à l'ampleur de la fuite des dépôts des petites banques américaines pousse les taux de dépôt à augmenter et l'amélioration des rendements pour les épargnants est susceptible de peser sur les banques à l'avenir, mais aussi d'accroître la richesse des ménages.

Les déposants exigeant une plus grande sécurité et de meilleurs rendements, Apple a déclaré vouloir attirer les épargnants américains avec un nouveau compte de dépôt à haut rendement, en s'associant à Goldman Sachs pour proposer aux utilisateurs de son Apple Card un taux de 4,15 % sur les comptes d'épargne, soit un taux 10 fois utile par rapport à la moyenne nationale.

Le résultat pour les marchés a été de souligner les gains récents des marchés boursiers mais de ramener l'attention sur les taux d'intérêt, qui augmentent à nouveau alors que les pires craintes concernant le choc bancaire de mars s'éloignent dans le rétroviseur.

Les contrats à terme de Wall Street étaient de nouveau en hausse mardi, les bourses européennes et la plupart des indices asiatiques progressant également. L'indice de volatilité VIX a continué à baisser pour atteindre son niveau le plus bas depuis le 5 janvier 2022.

En ce qui concerne la Fed, les contrats à terme considèrent désormais qu'il y a 90 % de chances que les taux augmentent à nouveau d'un quart de point le mois prochain, les hypothèses antérieures d'un renversement de tendance en septembre étant désormais repoussées à novembre et les taux de fin d'année atteignant 4,55 %. Les rendements des bons du Trésor à deux ans sont restés proches de leur plus haut niveau en un mois, à 4,21 %.

Les prévisions de taux de la zone euro et du Royaume-Uni étant également plus élevées, le dollar a de nouveau reculé par rapport à l'euro et à la livre sterling.

Les salaires britanniques ont augmenté plus rapidement que prévu le mois dernier, ce qui, selon les économistes, pourrait inciter la Banque d'Angleterre à procéder à une nouvelle hausse des taux d'intérêt le mois prochain, malgré une augmentation inattendue du nombre de chômeurs.

La dernière enquête de Bank of America auprès des gestionnaires de fonds montre que les investisseurs ont augmenté leurs allocations obligataires en avril pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2009 et ont maintenu les liquidités à un niveau élevé de 5,5 %, ce qui témoigne de la remise en question des opinions dominantes des marchés.

La résurgence des tensions sur le plafond de la dette américaine cette semaine a été un autre irritant pour les taux d'intérêt et les marchés obligataires américains mardi, avec la date limite du jour pour les déclarations d'impôts américaines annuelles qui devrait permettre une mise à jour plus précise de la durée de vie des coffres du Trésor sans une extension du plafond de la dette.

Ailleurs, le milliardaire Elon Musk a déclaré lundi qu'il allait lancer une plateforme d'intelligence artificielle (IA) qu'il appelle "TruthGPT" pour défier les offres de Microsoft et Google.

Les principaux développements susceptibles d'orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis en mars, l'enquête de la Fed de New York sur le secteur des services en avril, l'inflation au Canada en mars.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Michelle Bowman, s'exprime, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, témoigne devant le Parlement, la directrice exécutive de la Banque d'Angleterre pour la supervision des banques internationales, Sarah Breeden, s'exprime.

* Résultats des entreprises américaines : Bank of America, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Western Alliance Bancorp, Netflix, Lockheed Martin, Prologis, Johnson & Johnson, Omnicom, Intuitive Surgical, United Airlines

(Graphique : Le taux implicite de la Fed en fin d'année grimpe à nouveau, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvygmrrmvg/Two.PNG)

(Graphique : La croissance du PIB chinois est la plus rapide depuis un an au premier trimestre, https://www.reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/GDP/mypmojrqlpr/chart.png)

(Graphique : Empire State, https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/zdvxdawervx/empirestate.png)

(Graphique : Les valeurs bancaires américaines réagissent aux résultats du premier trimestre, https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egvbylggjpq/One.PNG)

(Graphique : Pression inflationniste sur les salaires au Royaume-Uni, https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/UNEMPLOYMENT/movakyroeva/chart.png)