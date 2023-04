L'esprit du marché : La baisse du brut complique le deuxième trimestre

Les investisseurs tentent de déterminer si la réduction surprise de la production de l'OPEP en fin de semaine est un frein à la désinflation ou simplement le reflet de l'affaiblissement de la demande mondiale.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et ses alliés, dont la Russie, ont secoué les marchés pétroliers dimanche en annonçant des réductions de production qui s'élèveront finalement à environ 1,16 million de barils par jour. En réaction, le prix du Brent a bondi lundi, s'établissant à environ 5 % de plus que le prix de clôture de vendredi.

Cependant, même si la hausse des prix du pétrole n'est pas utile à une économie mondiale aux prises avec l'inflation et le resserrement du crédit, les retombées de cette décision sur le marché ont été relativement modestes jusqu'à présent, notamment parce que les signes de ralentissement de la production manufacturière mondiale suggèrent que la hausse des prix de l'énergie n'est plus qu'une taxe de plus sur la croissance et l'activité.

Le prix du Brent a oscillé autour de 84 dollars le baril en Europe, ce qui représente une baisse de 2 % depuis le début de l'année, malgré le bond de lundi, et une baisse considérable de 19 % en glissement annuel.

En l'état actuel des choses, l'effet de base négatif de la période qui a suivi l'invasion de l'Ukraine l'année dernière pèse lourdement sur l'inflation globale et sur les prix de base hors énergie, qui sont désormais au centre des préoccupations de la plupart des banquiers centraux. Sur ce dernier point, la Réserve fédérale a eu quelques bonnes nouvelles vendredi.

La réaction modérée des marchés des taux et des obligations à la décision de l'OPEP en est le reflet.

Alors que le marché des contrats à terme considère toujours qu'il y a environ 65 % de chances que la Fed procède à une dernière hausse le mois prochain, près d'un demi-point de baisse des taux avant la fin de l'année reste dans les prix. Les rendements des bons du Trésor à deux et dix ans ont peu varié par rapport aux niveaux de vendredi.

Les principaux indices boursiers d'Asie et d'Europe sont restés stables, voire en hausse, les contrats à terme du S&P500 n'étant que légèrement dans le rouge avant l'ouverture des marchés lundi. L'indice de volatilité VIX était un peu plus élevé, bien que toujours inférieur à 20, et le Dollar Index était en hausse sensible.

La mesure dans laquelle la décision de l'OPEP pourrait avoir été une réponse paniquée aux signes d'une baisse de la demande mondiale a été soulignée par les résultats médiocres des usines du monde entier pour le mois de mars.

Le secteur manufacturier tentaculaire de la Chine, qui représente un tiers de la deuxième économie mondiale en termes de valeur, a perdu de son dynamisme en mars, ce qui jette un doute supplémentaire sur la solidité de sa reprise après les politiques restrictives du COVID-19.

L'indice Caixin/S&P Global des directeurs d'achat du secteur manufacturier a de nouveau vacillé en mars sur la ligne de démarcation de 50 qui sépare l'expansion de la contraction. Les économistes d'ING, pour leur part, ont revu à la baisse les prévisions de croissance du PIB chinois, les ramenant de 4,5 % à 3,8 % en glissement annuel pour le premier trimestre,

Les nouvelles n'étaient pas meilleures dans la zone euro, toujours en contraction, et dans l'industrie manufacturière le mois dernier, où le ralentissement s'est accentué par rapport à février, même si les données préliminaires ont été légèrement dépassées. Les enquêtes britanniques équivalentes ont également montré une détérioration le mois dernier et les sondages ISM américains sont attendus plus tard dans la journée.

Les stratèges de Morgan Stanley soulignent que les actions et les obligations américaines recommencent à évoluer dans des directions opposées après le stress bancaire du mois dernier, les actions et les rendements de la dette évoluant en tandem car ils évaluent tous deux les risques de récession à partir d'ici plutôt que de se contenter d'évaluer les mesures de la Fed.

Les secteurs des services se portant beaucoup mieux, l'attention se porte désormais sur le marché du travail américain, qui reste tendu, et sur le rapport national sur l'emploi de mars, qui sera publié vendredi. On s'attend à un certain ralentissement du rythme de création d'emplois et des salaires moyens, mais le taux de chômage devrait rester bas, à 3,6 %.

La réaction au rapport clé sur l'emploi - désormais essentiel pour les perspectives de la Fed qui dépendent des données après le choc bancaire de mars - est compliquée par le début des vacances de Pâques en Europe, qui verra les marchés londoniens fermés pour la publication.

Cela donne peut-être un peu plus de poids à d'autres mesures du marché du travail publiées plus tôt dans la semaine, telles que les mises à jour sur les ouvertures d'emploi, les licenciements et la réduction ADP de l'emploi dans le secteur privé mercredi.

Par ailleurs, Tesla a enregistré des livraisons trimestrielles record de véhicules, mais son action a baissé de 2 % avant la cloche, car la croissance des ventes en glissement trimestriel a été modeste malgré les réductions de prix. La chaîne de hamburgers McDonald's ferme temporairement ses bureaux américains cette semaine alors qu'elle se prépare à informer les employés de l'entreprise de ses licenciements dans le cadre d'une restructuration plus large de l'entreprise, a rapporté le Wall street Journal.

Sur le plan politique, l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, s'envolera de Floride pour New York lundi, avant sa comparution prévue dans le cadre de l'affaire des pots-de-vin versés à une star du porno avant l'élection de 2016.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de lundi :

* Enquête ISM sur l'industrie manufacturière en mars, dépenses de construction en février.

* Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, et Elizabeth McCaul, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, s'expriment.

* Réunion mensuelle de l'OPEP

* L'ex-président Donald Trump s'envole de Floride vers New York avant sa mise en accusation.

Réduction surprise de la production de l'OPEP, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-OIL/egpbyjrylvq/chart.jpg

Le prix du Brent est toujours plus bas depuis le début de l'année, https://www.reuters.com/graphics/GLOBAL-OIL/dwpkdkxjjvm/chart.png

L'activité des usines chinoises en mars faiblit - Caixin, https://www.reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/PMI-CAIXIN/byvrlmgmlve/chart.png

La jauge d'inflation préférée de la Fed s'assouplit, https://www.reuters.com/graphics/PCE-INFLATION/jnpwyjnnepw/chart.png