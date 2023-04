L'esprit du marché : Le boom d'avril se moque du scénario de la récession

Le signal est encore perdu dans une multitude de bruits.

Alors qu'il semblait que les signes d'un ralentissement de la récession apparaissaient enfin dans les mises à jour de l'économie et des résultats américains, l'activité européenne semble s'être considérablement accélérée ce mois-ci et remet une fois de plus en question la situation mondiale.

La reprise économique de la zone euro s'est accélérée de manière inattendue ce mois-ci, car le secteur des services, qui domine l'Union européenne, a vu la demande, déjà soutenue, atteindre des sommets en 11 mois, ce qui a plus que compensé l'aggravation du ralentissement de l'industrie manufacturière.

Alors qu'il avait été suggéré que les retombées du boom de la réouverture de la Chine après l'affaire COVID profiteraient aux usines européennes, ce n'est pas là que la vapeur s'élève et les enquêtes montrent une demande dans les secteurs largement tournés vers le marché intérieur.

Il reste à voir si cette image de services dynamiques se reflète aux États-Unis plus tard dans la journée de vendredi, mais elle contraste avec les sondages américains de jeudi sur les demandes d'allocations chômage et les enquêtes sur les entreprises de la Réserve fédérale de Philadelphie.

Elle intervient également après que l'ambiance à Wall Street se soit quelque peu assombrie jeudi en raison des résultats du premier trimestre et de l'imminence de l'impasse sur le plafond de la dette publique.

Les résultats de Tesla ont fait chuter les actions de près de 10 % après que le géant des véhicules électriques a affiché sa marge brute trimestrielle la plus faible en deux ans, dans un contexte de réductions de prix en série. Outre les pertes importantes subies par AT&T et Lam Research lors de la publication des résultats, les indices boursiers américains ont battu en retraite.

Mais au cours d'une semaine tumultueuse pour le propriétaire Elon Musk, dont l'entreprise SpaceX a vu son vaisseau de nouvelle génération exploser quelques minutes après le décollage jeudi, les actions de Tesla ont rebondi un peu pendant le week-end après que l'entreprise a déclaré qu'elle avait décidé d'augmenter les prix aux États-Unis pour ses véhicules haut de gamme Model S et X.

Alors que les rapports sur les bénéfices des grandes entreprises technologiques se profilent à l'horizon la semaine prochaine, le bilan de santé global des entreprises américaines reste assez contrasté.

L'estimation globale de la baisse annuelle des bénéfices des entreprises du S&P500 est désormais attendue à 4,7 % pour le premier trimestre - une légère amélioration par rapport aux estimations globales du début du mois, même si elle accuse un recul de plus de 5 points par rapport à la situation de janvier. Les estimations pour les autres trimestres de 2023 ont été légèrement réduites.

Il n'est peut-être pas surprenant que l'orientation générale des marchés boursiers mondiaux reste équivoque. Bien que les bourses asiatiques aient d'abord suivi la chute de Wall Street jeudi, les indices européens et les contrats à terme du S&P500 n'ont guère changé vendredi.

Même si les craintes concernant le plafond de la dette s'accumulent en arrière-plan, ce qui rend la période estivale anxieuse, les rendements du Trésor américain ont baissé vendredi après que Patrick Harker, chef de la Fed de Philadelphie, a déclaré la nuit dernière que la banque centrale était "assez proche de l'endroit où nous devons être". Les prix du pétrole brut ont poursuivi leur recul pour atteindre leur plus bas niveau depuis le 12 mars.

Le dollar s'est généralement raffermi.

En politique, le président Joe Biden pourrait annoncer sa campagne de réélection par vidéo dès mardi, ouvrant ainsi la voie à une éventuelle confrontation avec son prédécesseur républicain Donald Trump.

Par ailleurs, tous les alliés de l'OTAN ont convenu que l'Ukraine deviendrait un jour membre de l'Alliance, a déclaré vendredi le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg.

Dans le secteur bancaire, les investisseurs de Credit Suisse qui détenaient un total de plus de 4,5 milliards de francs suisses (5 milliards de dollars) d'obligations Additional Tier 1 (AT1) de la banque ont intenté un procès au régulateur bancaire suisse, contestant la légalité de leur dépréciation.

Événements à surveiller vendredi :

* Enquêtes conjoncturelles flash de S&P Global pour le mois d'avril aux États-Unis et dans le monde entier

* Résultats des entreprises américaines : Procter & Gamble, HCA Healthcare, Schlumberger, Regions Financial, etc.

* Lisa Cook, gouverneur de la Réserve fédérale américaine, s'exprime. Le vice-président de la Banque centrale européenne, Luis de Guindos, et le membre du directoire de la BCE, Frank Elderson, prennent la parole.

