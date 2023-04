L'esprit du marché : Le dollar dérape, la Chine reprend du poil de la bête

Le soulagement suscité par le rythme de la désinflation aux États-Unis n'a pas empêché les marchés de parier sur une dernière hausse des taux de la Réserve fédérale le mois prochain, mais l'affaiblissement du dollar laisse déjà supposer que ce sera la dernière.

L'indice DXY du Dollar Index est tombé jeudi à son plus bas niveau depuis plus de deux mois, les monnaies européennes menant la danse. Stimulé en partie par les tensions géopolitiques - cette fois-ci par le dernier tir de missile de la Corée du Nord - le franc suisse a atteint son niveau le plus élevé depuis plus de deux ans.

Mais c'est le taux d'inflation global américain le plus bas depuis près de deux ans qui a dominé les esprits, la baisse étonnamment importante à 5,0 % le mois dernier signifiant que le taux directeur "réel" de la Fed ajusté à l'inflation deviendra positif pour la première fois en trois ans si la banque centrale procède à une dernière hausse de taux en mai.

Même si certains décideurs politiques ont hésité à procéder à de nouvelles hausses lors de la réunion de mars, en grande partie à cause des tensions bancaires du mois, et que certains ont parlé d'une "légère récession" à venir, les minutes de la réunion suggèrent qu'il y avait suffisamment de confiance pour contenir l'explosion bancaire du mois dernier afin de faire passer les taux au-dessus de 5 %.

En tenant compte de toutes les informations, les marchés à terme montrent encore près de 75 % de chances d'une nouvelle hausse des taux d'un quart de point pour atteindre la fourchette de 5,0 à 5,25 % en mai, mais plus de 60 points de base de réductions à partir de là jusqu'à la fin de l'année.

Les rendements du Trésor à deux ans sont restés bloqués à 4 %, l'inflation des prix à la production et le chômage hebdomadaire étant les prochaines données du calendrier de jeudi. Les contrats à terme sur les actions de Wall Street sont redevenus positifs.

Les signes indiquant qu'une récession mondiale pourrait effectivement être évitée alors que l'inflation diminue ont amené de nombreux investisseurs à réfléchir de nouveau à la possibilité que la Fed parvienne à un rare "atterrissage en douceur" de l'économie.

Après avoir abandonné sa prévision d'une hausse des taux en juin, Jan Hatzius, économiste en chef chez Goldman Sachs, pense toujours qu'un atterrissage en douceur est possible.

Certes, l'annonce jeudi d'une hausse surprenante des exportations chinoises le mois dernier a apaisé les inquiétudes concernant la demande mondiale et certaines craintes quant à la vigueur de la reprise dans la deuxième économie mondiale.

Avec les prévisions de croissance mondiale favorables du Fonds monétaire international cette semaine, les investisseurs en actions restent réticents à jeter l'éponge - même s'ils se concentrent désormais sur les valeurs défensives, les méga-capitalisations de qualité et les valeurs "value" des indices européens et japonais relativement bon marché.

À titre d'exemple, le STOXX50, le plus bleu des indices boursiers européens, a atteint mercredi son plus haut niveau depuis 22 ans et Warren Buffett a doublé son pari sur les grandes sociétés de courtage japonaises.

Ce goût pour les valeurs sûres européennes a été souligné jeudi lorsque LVMH, la plus grande société de luxe au monde, a gagné 4,6 % après avoir annoncé un bond de 17 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, qui a dépassé les estimations grâce à la reprise de l'activité en Chine.

Les marchés européens ont également été stimulés par les informations selon lesquelles la Banque centrale européenne était disposée à réduire ses augmentations de taux à un quart de point en mai, après six augmentations successives d'un demi-point.

L'une des retombées négatives potentielles de la croissance et de l'inflation relativement optimistes aux États-Unis et en Chine est la hausse du pétrole de cette semaine - bien que les prix du brut Brent en glissement annuel continuent de chuter à un rythme effréné de 20 % et devraient continuer à peser sur les taux d'inflation annuels jusqu'à la fin du mois d'avril.

Les développements clés qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de jeudi :

* L'inflation des prix à la production en mars aux États-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage.

* Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, et l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, prendront la parole.

* Le président américain Joe Biden en Irlande

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 30 ans

* Résultats des entreprises américaines : Delta Air Lines, Fastenal

Hausse des exportations chinoises, https://www.reuters.com/graphics/CHINA-ECONOMY/TRADE/jnpwyllxmpw/China%20exports.png

Alors que l'inflation des biens diminue aux États-Unis, les services prennent le relais, https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/INFLATION/lbvgndazapq/chart.png

Taux d'intérêt et inflation aux États-Unis, https://www.reuters.com/graphics/USA-FED/INFLATION/gkvlgnaywpb/chart.png

Flux étrangers vers les actions et les contrats à terme japonais, https://www.reuters.com/graphics/JAPAN-FLOWS/JAPAN-FLOWS/akpeqelaqpr/chart.png