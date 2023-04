L'esprit du marché : Les banques vont tester la thèse de l'atterrissage en douceur

Les marchés mondiaux ont bondi cette semaine, portés par l'espoir renouvelé d'une désinflation, de taux d'intérêt au plus haut et d'un atterrissage en douceur de l'économie - et les bénéfices des plus grandes banques de Wall street testent à présent cette thèse.

Vendredi, JP Morgan, Wells Fargo et Citigroup feront le point sur leur premier trimestre, alors que les investisseurs évaluent les retombées de la crise bancaire régionale qui a éclaté le mois dernier aux États-Unis.

Bien que la croissance annuelle des bénéfices pour l'ensemble du secteur financier devrait être positive, les bénéfices des six premières banques devraient avoir baissé de 10 % au cours de l'année - avec un panorama mitigé qui va de JPM flatté par les retours des déposants à des résultats tristes pour les banques d'investissement pour certaines des autres banques.

Les marchés seront surtout attentifs aux indications des banques sur l'ampleur de l'impact de la faillite bancaire de mars sur les prêts à l'avenir.

Les investisseurs semblent toutefois avoir mis cet épisode derrière eux.

Le S&P500 et l'indice mondial des actions MSCI ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de deux mois, alors que les rapports sur les prix à la consommation et à la production aux États-Unis pour le mois de mars ont révélé une baisse de l'inflation plus rapide que prévu et que le marché de l'emploi tendu s'affaiblit progressivement.

La hausse des taux d'intérêt attendue le mois prochain par la Réserve fédérale devrait être la dernière et les contrats à terme prévoient jusqu'à 70 points de base de réduction entre cette date et la fin de l'année.

Et comme les chiffres florissants du commerce chinois du mois dernier suggèrent également que l'économie mondiale dans son ensemble évitera confortablement la récession cette année, les espoirs d'un "atterrissage en douceur" sont de nouveau en vogue. L'indice de surprise économique de la Chine, par exemple, a atteint son niveau le plus élevé en 17 ans.

Bien que les contrats à terme sur actions aient légèrement reculé avant l'ouverture des marchés vendredi, l'indice de volatilité VIX de Wall Street a enregistré jeudi sa plus faible clôture depuis le début de l'année dernière.

La combinaison de la baisse des rendements obligataires et de l'atténuation des tensions fait que le Dollar Index est en grande partie touché, l'indice DXY qui mesure sa force par rapport aux autres devises principales ayant atteint son niveau le plus bas depuis un an vendredi en début de journée.

La désinflation et les baisses de taux étant attendues plus rapidement aux États-Unis qu'en Europe, la prime de rendement des obligations à deux ans entre les États-Unis et l'Allemagne a atteint son plus bas niveau depuis la fin de 2021. L'euro a atteint son plus haut niveau depuis mars de l'année dernière.

En dehors des résultats des banques, les chiffres du commerce de détail et de l'industrie américaine pour le mois dernier seront également publiés vendredi.

Pour les observateurs de l'inflation, les prix du pétrole ont de nouveau reculé alors que l'Agence internationale de l'énergie a déclaré que l'augmentation des stocks mondiaux de pétrole a probablement influencé la récente décision de l'OPEP de réduire l'offre - notant que les stocks industriels de l'OCDE en janvier ont atteint leur niveau le plus élevé depuis juillet 2021.

En glissement annuel, les prix du brut sont en baisse de 23 %.

Ailleurs, la banque centrale de Singapour a laissé ses paramètres de politique monétaire inchangés, reflétant les préoccupations de la ville-État concernant ses perspectives de croissance et surprenant les économistes qui s'attendaient à un nouveau cycle de resserrement.

Le contexte géopolitique tendu s'est concentré sur la Corée du Nord, qui a annoncé avoir testé un nouveau missile intercontinental à combustible solide - un développement qui, selon les experts, faciliterait les lancements de missiles avec peu d'avertissement.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de vendredi :

* Ventes au détail, production industrielle, prix à l'importation et à l'exportation en mars ; sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan en avril, stocks des entreprises et du commerce de détail en février.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Christopher Waller, prend la parole. Le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, prendra la parole ; Silvana Tenreyro, responsable de la politique de la Banque d'Angleterre, s'exprimera.

* Résultats des entreprises américaines : JPMorgan, Citigroup, Wells Fargo, BlackRock, PNC Financial Services, UnitedHealth.

* Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva rencontre le président chinois Xi Jinping à Pékin.

