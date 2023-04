L'esprit du marché : Les marchés ignorent l'OPEP alors que les usines stagnent

Les marchés mondiaux, relativement calmes, ont ignoré le dernier rebondissement de l'OPEP et se sont concentrés sur la stagnation de l'industrie manufacturière mondiale et sur les relations tendues entre les États-Unis et la Chine.

Les prix du pétrole brut ont conservé une grande partie de leur hausse de lundi, suite à la réduction surprise de la production de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) au cours du week-end. Toutefois, le prix du Brent reste inférieur aux niveaux atteints juste avant l'effondrement de la Silicon Valley Bank le mois dernier et continue d'enregistrer des baisses de 20 % d'une année sur l'autre.

L'une des raisons de cet échec est que la réduction de la production de brut pourrait simplement compenser la baisse de la demande des usines mondiales - où les enquêtes de mars de cette semaine indiquent que la production pourrait atteindre des taux de croissance annualisés inférieurs à 1 %, selon JPMorgan.

Le tableau de la production américaine a de nouveau alarmé les taux et les marchés obligataires lundi, lorsque l'Institute for Supply Management a déclaré que l'activité manufacturière avait atteint son niveau le plus bas depuis près de trois ans en mars et que les nouvelles commandes continuaient de se contracter.

L'indice PMI de 46,3 - bien en dessous de la ligne de démarcation de 50 qui sépare l'expansion de la contraction - était le plus bas depuis l'effondrement de la pandémie en mai 2020, bien en deçà des prévisions et le cinquième mois consécutif en territoire de contraction.

Les rendements des bons du Trésor américain à deux ans sont retombés sous la barre des 4 % après la publication de l'indice et ont eu du mal à remonter au-dessus de cette barre aujourd'hui. Il est frappant de constater que les prévisions d'inflation à court et à long terme intégrées dans les marchés du Trésor n'ont pratiquement pas bougé depuis l'annonce de l'OPEP.

Soutenu par un bond de 5 % des actions du secteur de l'énergie, le S&P500 a toutefois terminé en hausse et les contrats à terme étaient stables ou plus fermes avant l'ouverture des marchés mardi. Les grandes entreprises technologiques et Tesla ont été les principaux perdants de la journée de lundi, Tesla perdant plus de 6 % après avoir annoncé des livraisons décevantes pour le trimestre de mars, malgré la réduction des prix des voitures en janvier.

L'attention du marché macroéconomique se tourne maintenant vers le marché du travail américain avant le rapport sur les salaires de mars de vendredi, avec les données sur les ouvertures de postes de février sur le radar plus tard dans la journée de mardi.

Les prévisions consensuelles pour la création d'emplois le mois dernier ne montrent qu'une légère baisse par rapport au chiffre record de février, mais PIMCO souligne que la vague de licenciements d'entreprises annoncée en janvier ne sera probablement pas pleinement enregistrée avant avril en raison des périodes de préavis de 60 jours pour les employés des grandes entreprises.

Ailleurs, le dollar s'est détendu en raison de la baisse des taux et de la livre sterling, qui a atteint ses meilleurs niveaux depuis juin dernier.

Le dollar australien a cependant pris la direction opposée et a annulé une grande partie de ses gains de lundi alors que la Reserve Bank of Australia a laissé son taux d'intérêt inchangé à 3,6 % pour mettre fin à une série de 10 hausses consécutives, déclarant qu'elle voulait plus de temps utile pour évaluer l'impact des augmentations passées.

Les tensions géopolitiques ont dominé le reste de l'actualité.

La Chine a mis en garde le président de la Chambre des représentants américaine, Kevin McCarthy, contre la "répétition des erreurs désastreuses du passé" en rencontrant la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, cette semaine, affirmant que cela ne contribuerait pas à la paix et à la stabilité régionales et ne ferait qu'unir le peuple chinois contre un ennemi commun.

M. McCarthy, le troisième plus haut dirigeant américain après le président et le vice-président, doit organiser une réunion avec Mme Tsai en Californie mercredi.

Donald Trump, l'ex-président et favori à l'investiture républicaine pour 2024, comparaît enfin devant un tribunal de New York mardi et devrait être formellement inculpé pour les paiements "d'argent occulte" de 2016 - un moment décisif avant l'élection présidentielle de l'année prochaine.

Ailleurs, Virgin Orbit Holdings de Richard Branson a déposé le chapitre 11 de la loi sur les faillites après que la société de lancement de satellites n'a pas réussi à décrocher le financement à long terme nécessaire pour l'aider à se remettre de l'échec d'une fusée en janvier.

Dans le domaine des transactions, le gestionnaire d'actifs britannique Rathbones a accepté d'acquérir l'activité britannique de gestion de patrimoine d'Investec, dans le cadre d'un accord portant sur l'ensemble des actions et évaluant l'unité à un peu plus d'un milliard de dollars.

Enfin, dans le secteur bancaire, le président de Credit Suisse s'est excusé d'avoir conduit la banque suisse au bord de la faillite, face à la fureur des actionnaires lors de la dernière assemblée générale de la société.

Les principaux développements susceptibles d'orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mardi :

* Les données sur les ouvertures d'emplois et les commandes d'usines de février aux États-Unis ; la balance commerciale de février au Canada.

* Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Lisa Cook, la présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, la directrice de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, prendront la parole ; l'économiste en chef de la Banque d'Angleterre, Huw Pill, s'exprimera.

* La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président français Macron se rendent en Chine.

ISM Manufacturing PMI, https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/mypmobdnbpr/ism.png

Offres d'emploi aux États-Unis, https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/egpbyogmyvq/jolts.png

L'Australie suspend ses hausses de taux pour évaluer l'impact du resserrement, https://www.reuters.com/graphics/AUSTRALIA-ECONOMY/RATES/jnvwyjqbrvw/chart.png

La croissance des livraisons de Tesla ralentit, https://www.reuters.com/graphics/TESLA-DELIVERIES/myvmobdmbvr/chart.png