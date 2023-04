L'esprit du marché : Les marchés travaillent sous le signe de la récession

Si l'étroitesse du marché du travail américain se résorbe enfin, les marchés soupçonnent la Réserve fédérale d'avoir fait son travail, mais au prix d'une récession imminente.

Alors que les chiffres de l'emploi dans le secteur privé pour le mois de mars seront publiés mercredi et que le rapport national sur la masse salariale sera publié vendredi, les marchés des taux d'intérêt américains ont de nouveau été secoués mardi par des données étonnamment faibles sur les offres d'emploi, qui suggèrent un ralentissement de la demande de main-d'œuvre.

Les offres d'emploi américaines ont baissé à leur plus bas niveau depuis près de deux ans en février, avec 1,7 offre d'emploi pour chaque chômeur, soit une baisse significative par rapport à 1,9 en janvier - un ratio surveillé de très près par la Fed.

Les marchés à terme, qui penchaient pour une dernière hausse de la Fed à 5,0-5,25 % le mois prochain, sont devenus équivoques par la suite et sont à nouveau divisés à 50-50 sur la question de savoir s'il y aura un nouveau resserrement - et prévoient maintenant plus de 60 points de base d'assouplissement d'ici à la fin de l'année.

De manière plus décisive, le rendement du Trésor à deux ans a chuté de plus de 20 points de base au cours de la journée pour se situer juste au-dessus de 3,8 % mercredi. Le dollar s'est effondré pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus de deux mois.

De nombreux responsables de la Fed doutent toutefois que la partie soit encore gagnée.

Bien qu'elle ne fasse pas partie des décideurs politiques votants cette année, la directrice de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré mardi en fin de journée qu'elle envisageait une évolution "un peu plus restrictive cette année, avec le taux des fonds fédéraux dépassant les 5 % et le taux réel des fonds fédéraux restant en territoire positif pendant un certain temps".

Cela souligne l'une des énigmes auxquelles les marchés sont confrontés. Si la Fed en a terminé avec une inflation des prix à la consommation de 6 %, le taux directeur réel corrigé de l'inflation atteindrait un sommet en territoire négatif.

Même pour qu'il soit positif, il faudrait supposer une nouvelle désinflation significative alors que la Fed maintiendrait au moins les taux à un niveau élevé pendant plusieurs mois, ce qui va légèrement à l'encontre des prix pratiqués sur le marché.

Mais une Fed plus agressive à partir de maintenant - en particulier à la lumière du stress bancaire du mois de mars - soulève de grandes inquiétudes quant à une récession, et les actions ont vacillé lorsque cette question est revenue sur le devant de la scène.

Après avoir enregistré quatre gains quotidiens consécutifs pour atteindre des sommets en six semaines, le S&P500 a reculé d'un demi pour cent mardi et les contrats à terme étaient de nouveau légèrement dans le rouge.

Même si la rotation vers les actions des méga-capitalisations dites "de qualité" a soutenu l'indice, les valorisations globales sont encore considérées par beaucoup comme trop élevées pour tenir compte de la récession. En outre, les estimations de croissance des bénéfices du S&P500 pour 2023 sont devenues négatives pour la première fois cette semaine.

La surveillance de la récession reste toutefois floue dans le monde entier. Alors que les enquêtes sur l'industrie manufacturière menées plus tôt dans la semaine montraient que les usines étaient en perte de vitesse, les sondages sur le secteur des services étaient plus optimistes mercredi, même s'ils étaient inférieurs aux chiffres du début du mois en Europe et inégaux d'un pays à l'autre.

Les commandes industrielles allemandes pour février ont surpris à la hausse, mais les commandes d'ingénierie ont chuté.

Et, signe que toutes les banques centrales ne pensent pas encore que la voie est libre, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande a augmenté son taux d'intérêt directeur de 50 points de base pour le porter à 5,25 %, son plus haut niveau depuis 14 ans, déjouant les attentes du marché qui tablait sur une hausse plus modeste de 25 points de base.

En géopolitique, l'attention s'est portée sur la détérioration des relations sino-américaines.

La présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, devrait rencontrer le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, mercredi, dans le cadre de la première réunion de ce type organisée sur le sol américain.

Dans le secteur bancaire, les dirigeants d'UBS ont déclaré aux actionnaires que le rachat inattendu du rival suisse Credit Suisse dans le cadre du plus grand sauvetage de banque depuis la crise financière mondiale constituait une étape importante pour le secteur et un défi majeur pour la banque.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis, enquêtes sur le secteur des services aux États-Unis et dans le monde en mars, rapport sur le commerce en février aux États-Unis.

* Le FMI publie les chapitres du rapport sur la stabilité financière mondiale.

* Philip Lane, économiste en chef de la Banque centrale européenne, prend la parole.

* Le président de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, doit rencontrer la présidente de Taiwan, Tsai Ing-wen.

* Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et Macron, président de la République française, en Chine

* Les résultats des entreprises américaines : Conagra Brands

GRAPHIQUE : https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/gkvlwbrrgpb/jolts.png

GRAPHIQUE : https://www.reuters.com/graphics/USA-RATES/FEDWATCH/mopakymmkpa/chart_eikon.jpg

GRAPHIQUE : https://www.reuters.com/graphics/NEWZEALAND-ECONOMY/zgvobjwanpd/chart.png