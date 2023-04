L'esprit du marché : Les obligations bondées inquiètent

Pour un monde de l'investissement désormais si convaincu de l'imminence d'une récession et si bien positionné pour y faire face, les perspectives de croissance, d'inflation, de banques et de bénéfices ne sont toujours pas au rendez-vous.

Les actions de Wall Street restent donc dans une sorte de flottement qui a fait chuter les indicateurs de volatilité implicite, tels que le VIX, à leur plus bas niveau depuis 15 mois. Certains se demandent si la récente ruée vers les liquidités et les obligations les mieux notées n'est pas devenue un peu trop encombrante et s'interrogent sur le degré de resserrement que les banques centrales doivent encore opérer.

Alors que nous entrons dans la saison des résultats du premier trimestre aux États-Unis, le panorama est mitigé jusqu'à présent. Aucun nouveau choc n'est venu des grandes banques américaines, même si c'est un peu tôt pour les petites banques régionales qui ont subi le plus de pressions le mois dernier.

La division commerciale de Goldman Sachs a déçu dans sa mise à jour de mardi, mais son action a chuté de moins de 2 %. Après la cloche, l'action Netflix s'est envolée dans un premier temps à la suite d'une augmentation jugée décevante du nombre de nouveaux abonnés, mais elle s'est redressée avant l'ouverture de la bourse aujourd'hui.

Tesla, IBM, Morgan Stanley et l'une des banques sous pression du mois dernier, Zions Bancorp, figurent en tête de liste mercredi.

Pour les observateurs des données macroéconomiques, le tableau de la croissance mondiale reste positif malgré toute l'angoisse de la récession, mais il en va de même pour l'inflation. Et nulle part ailleurs qu'en Grande-Bretagne.

Les marchés des taux d'intérêt britanniques se sont empressés de prévoir un resserrement plus sévère de la part de la Banque d'Angleterre après que des données surprenantes ont montré que l'inflation était restée à deux chiffres le mois dernier, soit plus du double de l'inflation américaine en mars et le taux le plus élevé d'Europe occidentale. Les marchés des taux prévoient maintenant 75 points de base supplémentaires de hausse de la part de la BoE pour atteindre un taux final d'environ 5 % d'ici septembre.

Cette décision a clairement inquiété les obligations d'État britanniques - dont les rendements à 10 ans ont bondi de 10 points de base - mais elle a également ébranlé les obligations souveraines dans le monde entier. Les rendements américains à deux ans ont atteint leur plus haut niveau depuis plus d'un mois, à 4,26 %.

À l'approche de la publication du Livre beige de la Réserve fédérale sur la conjoncture économique, de nombreux responsables de la Fed remettent ouvertement en question ce que les stratèges de Bank of America décrivent comme la "soif consensuelle" de récession parmi les investisseurs.

"Wall street est très attachée à l'idée qu'il y aura une récession dans six mois ou quelque chose comme ça, mais ce n'est pas vraiment la façon dont vous lisez une expansion comme celle-ci", a déclaré mardi à Reuters James Bullard, le directeur de la Fed de St Louis, qui est très optimiste.

Les faucons de la Banque centrale européenne ont également fait le tour de la question.

Cette situation pourrait déplaire aux gestionnaires de fonds mondiaux interrogés dans le cadre de l'enquête BofA d'avril, qui a révélé la plus forte surpondération des obligations et la plus forte sous-pondération de l'immobilier depuis 2009.

Un pourcentage net de 63 % des fonds interrogés prévoient un affaiblissement de l'économie - le plus élevé depuis le début de l'année - et plus d'un tiers d'entre eux considèrent qu'un resserrement du crédit bancaire et une récession mondiale constituent le risque le plus important à l'avenir.

Dans l'ensemble, mercredi, les contrats à terme du S&P500 et les bourses européennes ont légèrement reculé et le VIX a légèrement augmenté. Les marchés à terme considèrent désormais qu'il y a 90 % de chances que les taux d'intérêt soient relevés le mois prochain, mais qu'il n'y aura pas d'inversion de tendance avant novembre. Le dollar a légèrement progressé et la livre sterling s'est un peu mieux comportée.

Ailleurs, de nouveaux signes de guérison ont été observés sur le marché mondial du financement bancaire. Le groupe financier japonais Sumitomo Mitsui a vendu pour 1 milliard de dollars de dette supplémentaire de niveau 1, la première grande banque mondiale à se défaire de ces titres risqués depuis que des obligations similaires émises par le Crédit suisse ont été anéanties le mois dernier.

Glencore a déclaré aux actionnaires de Teck Resources qu'elle était prête à améliorer son offre de rachat de 22,5 milliards de dollars, augmentant ainsi la pression sur le mineur canadien pour qu'il abandonne son plan de restructuration et s'assoie à la table des négociations.

Fox Corp et Fox News ont réglé mardi un procès en diffamation intenté par Dominion Voting Systems pour 787,5 millions de dollars, évitant ainsi un procès qui mettrait l'une des plus grandes sociétés de médias du monde dans le collimateur pour sa couverture des fausses allégations de truquage des votes lors des élections américaines de 2020.

Les principaux développements susceptibles d'orienter les marchés américains plus tard dans la journée de mercredi :

* Résultats des entreprises américaines : Tesla, IBM, Morgan Stanley, Zions Bancorp, US Bancorp, Citizens Financial, Travelers, Discover Financial, Synchrony Financial, Nasdaq, Equifax, Abbott Labs, Alcoa, Baker Hughes, Kinder Morgan, Lam Research, etc.

* La Réserve fédérale américaine publie le Livre beige sur la conjoncture économique ; au Canada, la production industrielle et les mises en chantier du mois de mars.

* Le président de la Fed de New York, John Williams, et le directeur de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, s'expriment ; Isabel Schnabel, membre du conseil d'administration de la Banque centrale européenne, Philip Lane, économiste en chef de la BCE, Pablo Hernández de Cos, directeur de la Banque d'Espagne, et Klaas Knot, banquier central néerlandais, prennent la parole ; Catherine Mann, responsable de la politique de la Banque d'Angleterre, s'exprime.

* Le Trésor américain vend aux enchères des obligations à 20 ans

La Grande-Bretagne a désormais le taux d'inflation le plus élevé d'Europe occidentale, https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/INFLATION/movakygkqva/chart_eikon.jpg

L'inflation des produits alimentaires et des boissons au Royaume-Uni atteint son niveau le plus élevé depuis 1977, https://www.reuters.com/graphics/BRITAIN-ECONOMY/INFLATION/lbvggwagevq/chart.png

Augmentation des exportations automobiles de la Chine, https://www.reuters.com/graphics/AUTOSHOW-SHANGHAI/EXPORTS/gkplwjogdvb/chart_eikon.jpg

L'augmentation du nombre d'abonnés à Netflix n'est pas satisfaisante, https://www.reuters.com/graphics/NETFLIX-RESULTS/010010K54FB/Netflix-earns-flat.jpg

Les résultats des banques américaines se dispersent, https://www.reuters.com/graphics/USA-RESULTS/010010H74CN/BANKEARNS.jpg