Le fabricant chinois de puces devrait figurer sur la liste noire des États-Unis après l'interdiction de Micron, selon un parlementaire

Le ministère américain du Commerce devrait ajouter le fabricant chinois de puces mémoire Changxin Memory Technologies (CXMT) à une liste noire après que Pékin a interdit en début de semaine la vente de certaines puces de la société américaine Micron Technology Inc, a déclaré mardi le président de la commission sur la Chine de la Chambre des représentants des États-Unis.

Les restrictions imposées cette semaine par l'autorité chinoise de régulation du cyberespace à Micron, le plus grand fabricant américain de puces à mémoire, sont les dernières en date d'un différend commercial de plus en plus important entre les deux plus grandes économies du monde.

"Les États-Unis doivent faire comprendre à la République populaire de Chine qu'ils ne toléreront aucune coercition économique à l'encontre de leurs entreprises ou de leurs alliés. Le ministère du commerce doit immédiatement ajouter ChangXin Memory Technologies (CXMT) à la liste des entités et veiller à ce qu'aucune technologie américaine, quelles que soient ses spécifications, ne soit transmise à CXMT, YMTC ou à d'autres entreprises de la RPC opérant dans ce secteur", a déclaré le représentant Mike Gallagher dans un communiqué.

YMTC, qui fait référence à Yangtze Memory Technologies Corp, est un fabricant de puces chinois qui a été placé sur la liste des entités en décembre 2022.

Le puissant parlementaire a également ajouté qu'"aucune licence d'exportation américaine accordée à des entreprises étrangères de mémoires de semi-conducteurs opérant en (Chine) n'est utilisée pour remplir Micron, et nos alliés sud-coréens, qui ont vécu exactement ce type de coercition économique du PCC (Parti communiste chinois) de première main ces dernières années, devraient de la même manière agir pour empêcher le remplissage", a déclaré Gallagher.