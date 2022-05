Le fabricant de puces mémoire Micron lance une nouvelle expérience de prix pour la stabilité

"Je suis super excité d'annoncer qu'un client du top 10 a déjà signé ce modèle avec nous, ce qui représente un revenu de plus de 500 millions de dollars par an pour un accord de trois ans", a déclaré Sumit Sadana, directeur commercial de Micron lors de la journée des investisseurs de la société.

Il a refusé de prévoir quelle proportion des accords à long terme avec les clients migrerait vers ce nouveau modèle de tarification, et a souligné qu'il s'agissait d'une "expérience". Il a déclaré que les accords à long terme actuels sont basés sur le volume et non sur les prix. Les accords de prix à terme comportent à la fois le volume et les prix.

Lorsqu'on lui a demandé si les contrats seraient exécutoires, Sadana a reconnu qu'une partie ou l'autre serait toujours du mauvais côté du prix.

Sadana a également déclaré que Micron ne prévoit pas de réduire ses marges brutes pour faire avancer les accords de prix à terme.

"Il y aura des hauts et des bas, mais les avantages l'emportent en fin de compte sur les risques liés à la conclusion d'un tel accord", a déclaré M. Sadana.